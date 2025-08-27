عروض استثنائية في عطلة نهاية الأسبوع الختامية من مفاجآت صيف دبي

مع قرب انتهاء دورتها الأكثر تميزاً وقيمةً على الإطلاق في 31 أغسطس، تطلق مفاجآت صيف دبي 2025 احتفالات مميزة في عطلة نهاية الأسبوع الختامية ضمن برنامج حافل بآلاف العروض والأنشطة والتجارب المتنوعة في أنحاء المدينة.

وبعد مرور 66 يوماً من الاحتفالات الصيفية المذهلة، يمكن للجميع الحصول على فرصة أخيرة للاستمتاع بحفلات موسيقية لا تُفوت، وأنشطة ترفيهية للعائلات، وفعاليات لياقة بدنية، وسحوبات ضخمة، وتخفيضات هائلة في إطار موسم العودة إلى المدارس قبل انتهاء العطلة الصيفية.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا الأسبوع مجموعة من التجارب الاستثنائية قبل إسدال الستار على دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي.

العودة للمدارس

وتنطلق تخفيضات نهاية الموسم من مفاجآت صيف دبي للمرة الأولى من 29 وحتى 31 أغسطس، والتي تصل إلى 90 % على أبرز العلامات التجارية، مما يشكل الفرصة الأمثل للتسوق والاستفادة من عروض لا تُضاهى قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي.

وسيحصل أعضاء كلوب أباريل على خمسة أضعاف نقاط المكافآت عند التسوق من علامات تجارية مرموقة تشمل كالفين كلاين، وليفايس، وستيف مادن، وريتشوالز، وغيرها، في ما يمكن لأعضاء أمبر الذين ينفقون 500 درهم الحصول على 5 أضعاف نقاط المكافآت والدخول في سحب مليونير أمبر، حيث يحصل 10 فائزين على مليون نقطة أمبر لكل منهم.

وتواصل عروض العودة إلى المدارس تقديم قيمة رائعة في مختلف أنحاء المدينة للعائلات والطلاب الذين يسعون إلى شراء جميع احتياجاتهم للفصل الدراسي الجديد بأفضل الأسعار، مع فرصة الحصول على هدايا مميزة تشمل منحة مدهش الدراسية بقيمة 200000 درهم، وعرض أنفق واربح 25000 درهم نقداً في موسم العودة إلى المدارس في دبي فستيفال سيتي مول، وأكبر عروض العودة إلى المدارس مع إ ماكس، وعروض العودة إلى المدارس من كارفور، وعروض العودة إلى المدارس مع شرف دي جي، وتسوق مستلزمات المدرسة من لولو، وعروض العودة إلى المدارس من إي سيتي، وعروض سكول فور لِس، والعودة إلى المدارس مع مايكل كورس، وعروض العودة إلى المدارس من جمبو، وعرض استرداد 100 بالمئة على النظارة الثانية في الجابر للنظارات، وعروض العودة إلى المدارس مع أديداس.

نجوم الترفيه

وتتألق كوكبة من ألمع النجوم على أكبر مسارح المدينة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي، حيث يستضيف فندق جميرا بيتش عرض ذا ليتل مرميد للأطفال 28 أغسطس، وتحيي الفنانة الحائزة على جائزة غرامي مايسي غراي حفلاً موسيقياً يوم 29 أغسطس على مسرح كوكاكولا أرينا، في ما تستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي ريد كاربت للمرة الأولى يومي 29 و30 أغسطس، ويُقام عرض "ذا ليتل ميرميد"، الذي يُقدم مغامرة ممتعة تحت سطح الماء في فندق جميرا بيتش 28 أغسطس.

ويقام عرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال لمرتين يومياً في فندق جميرا بيتش من 29 وحتى 31 أغسطس، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعرض الساعة 11 صباحاً باللغة الإنجليزية، ثم الساعة 3 عصراً باللغة العربية.

ويتألق النجم رامي صبري في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي 30 أغسطس في حفل غنائي رائع، في ما تستضيف كوكاكولا أرينا حفل ليجاسي أوف ذا خانز الأسطوري 30 أغسطس، والذي يحييه الفنان الأسطوري الأستاذ راحت فاتح علي خان، مع نجله النجم الصاعد شازمان علي خان، كما يحيي ثنائي الراب الباكستاني يونغ ستانرز حفلاً موسيقياً رائعاً 30 أغسطس في ذا أجندا، مدينة دبي للإعلام يتألقان خلاله مع أغانيهما الرائعة وكلماتهما القوية وحضورهما الفريد من نوعه. ويستضيف مسرح دبي أوبرا حفل هارتس ان هارموني الأسطوري، الذي يحييه الأستاذ غلام علي، مع نجله عامر، وحفيده نذير يوم 31 أغسطس.

ويمكن لعشاق الكوميديا الاختيار من بين مجموعة من العروض الرائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدم أميت تاندون عرضاً كوميدياً رائعاً في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية في دبي يوم 29 أغسطس، في ما يقدم غوراف غوبتا أمسية كوميدية رائعة في كلية دبي يوم 30 أغسطس. ويصعد الفنان الكوميدي المصري مينا نادر على خشبة مسرح زعبيل ليقدم عرضاً مليئاً بالمرح، في ما يقدم صالح النواوي، وجانتي شعبان ليلة من الكوميديا الرائعة على مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي يوم 31 أغسطس.

طبق بـ10 دراهم

يستمر عرض طبق بـ10 دراهم الشهير من مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، ويتوفر في أكثر من 190 مطعماً تمتد على أكثر من 600 منفذ بيع مشارك في مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك ذا نودل هاوس، ويام نودل بار، وسان وان نودلز، وشيك شاك، وبيج سموك برجر، وغيرها الكثير. ولا يتطلب ذلك الحجز المسبق أو استخدام أي قسائم، حيث يمكن للجميع زيارة أي من المنافذ المشاركة والاستمتاع بالعرض.

وتستضيف المدينة مجموعة من سباقات الجري الداخلية المفعمة بالنشاط خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية من مفاجآت صيف دبي، حيث يُقام سباق الجري الصيفي الداخلي في دبي فستيفال سيتي مول 31 أغسطس، ويدعو عشاق الرياضة من جميع المستويات للمشاركة في مسارات بطول 2.5، و5، و10 كيلومترات مع ميداليات وجوائز للفائزين من كل مرحلة عمرية، في ما يُقام سباق سيليكون سنترال للعودة إلى المدارس 30 أغسطس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وهو فعالية مجانية مع مسافة تتراوح بين 800 متر و3 كيلومترات جرى تصميمه لإلهام الطلاب من جميع الأعمار لممارسة النشاط البدني مع بداية لفصل الدراسي الجديد.

الترفيه العائلي

يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة مهرجان السنافر في نخيل مول حتى 31 أغسطس، واستكشاف مجموعة من المناطق التفاعلية المتنوعة، إلى جانب فرص التقاط الصور التذكارية واللقاء مع السنافر، في ما يقدم ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة حتى 31 أغسطس، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية والمليئة بالمرح، والألعاب، والحركات البهلوانية المذهلة. وسيستمتع عشاق كرة القدم بزيارة تجربة ميسي في دبي فستيفال سيتي مول، والتي تقدم رحلة ممتعة في عالم الساحرة المستديرة حتى يوم 31 أغسطس، مع فرص التقاط الصور، والتحديات الرقمية، مما يجعل منها الفعالية الأمثل لمحبي الرياضة من مختلف الأعمار.

تجارب مدهش

يختتم عالم مدهش فعالياته 28 أغسطس في القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم 118 لعبة موزعة على 5 مناطق، بالإضافة إلى تذاكر الدخول غير المحدود طوال اليوم للعائلات. كما تتواصل فعاليات مدهش خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مفاجآت صيف دبي في دبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية التي تستمر حتى 31 أغسطس، وبطاقة مدهش الصيفية التي تستمر حتى 30 أغسطس في الوجهات المشاركة، بما في ذلك أوستاريا ماريو، وفابي لاند، وباونس، وحديقة مدهش المائية، وغيرها الكثير. كما يمكن للعائلات الذهاب إلى أوستاريا ماريو للحصول على دورات في إعداد البيتزا، وقائمة طعام مستوحاة من شخصية مدهش، بالإضافة إلى استكشاف متجر مدهش للحصول على منتجات حصرية.

عروض الفنادق

وتحافظ مفاجآت صيف دبي على أجواء الصيف الرائعة من خلال عروض تنافسية في أشهر الفنادق والمعالم السياحية، مما يجعل تجربة الضيافة العالمية في متناول الجميع وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. ولا تزال الآلاف من عروض الفنادق والمعالم السياحية الحصرية للعائلات متوفرة لسكان المدينة وزوارها حتى 31 أغسطس.

وسيحظى الجميع بفرصة أخيرة للاستفادة من باقة مفاجآت صيف دبي انترتينر التي تضم أكثر من 7500 عرض ترويجي في أفضل المطاعم، والمعالم السياحية، والحدائق المائية، ومراكز التجميل، ووجهات اللياقة البدنية على مستوى المدينة ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط، وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التفعيل ويمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن لمن يشترون الباقة في اليوم الأخير من مفاجآت صيف دبي الاستمتاع بثلاثة أشهر كاملة من العروض التي لا تُضاهى.

جوائز كبرى

وتتواصل العروض الترويجية في أنحاء المدينة حتى نهاية مفاجآت صيف دبي، مع فرص للفوز بسيارات فاخرة، وجوائز نقدية قيمة، والملايين من نقاط الولاء. ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك اربحوا جوائز كبرى هذا الصيف مع سكاي واردز طيران الإمارات، واستعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو، وأنفق واربح سيارة ساوإيست S06 مع دبي آوتليت مول، وأنفق واربح في وافي سيتي، وتجربة ميسي، ومليونير شير، وتسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM في دبي فستيفال سيتي مول، وتسوقوا واربحوا نقاط تيكت، والصيف في سيتي ووك، واستمتع بالصيف في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتسوق واربح وانطلق مع مفاجآت صيف دبي 2025، وسوق رايب، والأسواق الصيفية الداخلية.

وتقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي 9 سيارات جديدة، في ما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات فرصة الفوز لـ50 شخصاً من سعداء الحظ بجزء من قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175000 درهم.

وتختتم مفاجآت صيف دبي دورتها الـ28 مع مجموعة استثنائية من الحفلات الموسيقية، وأنشطة الترفيه العائلي، وتجارب التسوق المميزة، والجوائز الكبرى، مما يضمن للجميع قضاء عطلة صيفية لا تُنسى.

الرعاة الرئيسيين

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.