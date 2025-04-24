نمو التجارة الخارجية في شينجيانغ خلال الربع الأول بـ 15.4%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جمارك أورومتشي، أن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، سجلت نمواً ملحوظاً في حجم تجارتها الخارجية بنسبة 15.4 في المائة، ليصل إلى 108.16 مليارات يوان (نحو 15 مليار دولار أمريكي)، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن صادرات المنطقة بلغت 95.17 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بينما سجلت وارداتها 12.99 مليار يوان.

وأكد تشاو روي، المسؤول في جمارك أورومتشي، أن هذا النمو يأتي نتيجة انتعاش أسواق التجارة الرئيسية والزخم القوي الذي تشهده الأسواق الناشئة في المنطقة.

وأوضح المسؤول الصيني، أن الهيكل التجاري لشينجيانغ يشهد تحسناً مستمراً، مشيراً إلى أن التجارة العامة أصبحت الفئة التجارية الأكبر في المنطقة خلال الربع الأول من العام، بنمو وصل إلى 66.7 في المائة على أساس سنوي، لتمثل أكثر من نصف إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة، وهو ما يعكس ارتفاع قدرات تنمية الشركات المحلية.

وتعمل شينجيانغ خلال العام الجاري على تعزيز مسارات التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع نطاق الانفتاح رفيع المستوى على الأسواق العالمية.