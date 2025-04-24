انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكوري خلال الربع الأول

أظهرت بيانات البنك المركزي في جمهورية كوريا، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الكوري سجل نموا سلبيا للمرة الأولى منذ نحو عام خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.2% في الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بالربع السابق لهذه الفترة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وأضافت أن الاقتصاد الكوري سجل نموا بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من عام 2024، لكنه انكمش في الربع الثاني مسجلا انخفاض بنسبة 0.2%، قبل أن ينمو بالكاد بنسبة 0.1% في الربعين الثالث والرابع.

وجاء النمو السلبي في ظل تباطؤ نمو الصادرات واستمرار ركود طلب المحلي.

وكان بنك كوريا قد قدم في وقت سابق توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.5% في عام 2025.

ووفق وكالة “يونهاب”، قال ري تشانغ - يونغ محافظ بنك كوريا، في تصريح للصحفيين الأسبوع الماضي، إن التوقعات ربما كانت "متفائلة للغاية"، بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأمريكية.