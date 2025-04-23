«فيفث ستريت» تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

أعلنت فيفث ستريت 5th Street، الشركة الاستشارية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، ومقرها لندن، عن تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتبها الإقليمي في مدينة دبي، التي تعد أحد أبرز أسواق العقارات على مستوى العالم.

وتسعى شركة فيفث ستريت إلى نقل تجربتها الناجحة في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية إلى منطقة الشرق الأوسط لتوفير حلول Yardi المتطورة، وتؤكد هذه الخطوة التوسعية التزام الشركة بتقديم حلول التكنولوجيا العقارية المتقدمة والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركات العقارات في المنطقة.

وسوف تتولى كارلا جركس فينيجان إدارة المكتب الإقليمي لشركة فيفث ستريت مستعينة بخبرتها الواسعة في هذا القطاع لتزويد مختلف الشركات والمؤسسات بحلول التكنولوجيا العقارية الأكثر ذكاء وكفاءة، ومن أبرزها حلول Yardi المخصصة، وخدمات البيانات المتقدمة والاستشارات التقنية عالمية المستوى.

التحول الرقمي

وقالت كارلا جركس فينيجان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، شركة فيفث ستريت: «يشهد قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط تطورات سريعة، وتوجد فرص هائلة لدفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع عبر حلول Yardi المتخصصة. يتمثل هدفنا الرئيسي في تزويد الشركات بتقنيات أكثر ذكاء وكفاءة لمساعدتها في تعزيز قدراتها».

تتبنى شركة فيفث ستريت أفضل الممارسات العالمية وتمتلك فهماً عميقاً لديناميكيات السوق المحلي ولوائحه التنظيمية بما يضمن للعملاء الاستفادة من حلول عالية الجودة تلبي أدق احتياجاتهم وتمكنهم من تحقيق النجاح على المدى الطويل وتشمل خدمات الشركة تطبيق وتخصيص حلول Yardi. تطبيق وتخصيص حلول Yardi لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف الشركات والتدريب على استخدام Yardi. برامج تدريبية عملية يقدمها نخبة من المدربين ذوي الخبرة في قطاع العقارات إلى جانب خدمات الدعم لحلول Yardi. مركز دعم تقني بإشراف خبراء فنيون وأوقات استجابة مثالية.

خطوة توسعية

وقال نيل جيماسمر، نائب الرئيس والمدير العام الدولي بشركة Yardi: «نحن متحمسون للخطوة التوسعية التي اتخذتها شركة فيفث ستريت في منطقة الشرق الأوسط لتوفير خبراتها العريقة في هذا السوق الحيوي والتي تشمل حلول Yardi المتطورة. تعد فيفث ستريت عضواً حيوياً في شبكة Yardi للاستشارات المستقلة، وتؤدي الشركة دوراً رئيسياً لمساعدة الشركات في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا العقارية عبر أفضل الممارسات العالمية والخدمات الاستشارية التي يقدمها نخبة من الخبراء».

وقال ماثيو بيرنهام، المدير العام لشركة فيفث ستريت: «يعد توسع فيفث ستريت في منطقة الشرق الأوسط خطوة منطقية في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. تقدم المنطقة الكثير من الفرص باعتبارها أحد أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية على مستوى العالم. يشهد هذا القطاع عدداً من التحديات المتعلقة بتبني التكنولوجيا، وتفاعل المستخدمين وتحسين العمليات، إلا أننا قد ساعدنا عملاءنا باستمرار في تجاوز هذه العقبات من خلال شراكاتنا الوثيقة وخبراتنا القوية. ونحن متحمسون لتطبيق هذا النهج في منطقة الشرق الأوسط وإبرام شراكات مع المؤسسات الإقليمية لتعظيم قيمة استثماراتها في تكنولوجيا العقارات، وترسيخ مكانة فيفث ستريت كشريك مفضل لحلول Yardi في السوق الإقليمي».

وفي ظل الجهود التي تبذلها شركة فيفث ستريت لتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد الشركة التزامها بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تعزز الكفاءة والشفافية وتدعم النجاح المستدام لعملائها في ربوع المنطقة.