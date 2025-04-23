غرفة تجارة دبي تنظم 252 اجتماعاً ثنائياً لتطوير التعاون بين شركات دبي وأنغولا

نسقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان "مزاولة الأعمال مع أنغولا"، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.

وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لسعادة سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، وسعادة المهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا. واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي”.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليارات درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025.

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.

وتم في إطار المنتدى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة جيرومينو نوندا بانغولولا، عضو مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، حيث تم استعراض المقومات الاقتصادية والاستثمارية في أنغولا والاستراتيجيات المناسبة أمام شركات دبي لمزاولة الأعمال والتوسع في السوق الأنغولية والاستفادة من فرص النمو التي تقدمها في مختلق القطاعات.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أنغولا، وفي مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والمنسوجات وصفائح الألمنيوم و المستحضرات الدوائية و الأرز بالإضافة إلى العطور، أما بالنسبة بأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً في أنغولا بالنسبة لشركات دبي، فتتمثل في التقنيات البحرية لقطاع النفط والغاز وإدارة المطارات ، بالإضافة إلى الخدمات البحرية بما يشمل مزارع الأسماك و الموانئ، بالإضافة إلى الخدمات والتجهيزات الطبية، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية بما يشمل النقل الجوي والسكك الحديدية.