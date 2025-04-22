«دوموتكس» ينطلق في«دبي التجاري العالمي» بمشاركة 100 عارض عالمي

افتتح المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات معرض «دوموتكس الشرق الأوسط 2025» في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع الحدث أكثر من 100 عارض من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز دور دبي المتنامي مركزاً عالمياً للابتكار، التميز في التصميم، والتجارة الدولية.

المعرض الذي يمتد على ثلاثة أيام يجمع نخبة من المصنّعين والمصممين والموزعين وصُناع القرار، للاستطلاع حول أحدث حلول الأرضيات، واكتشاف مفاهيم التصميم المستقبلية، والانخراط في حوارات استراتيجية عبر مختلف القطاعات. من المواد المستدامة إلى الحرفية الفنية الراقية، يقدم «دوموتكس الشرق الأوسط» نظرة شاملة على أبرز الاتجاهات، التي تشكل الجيل القادم من حلول الأرضيات.

أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة من خلال حضوره الأهمية المتنامية لهذا الحدث في المشهد التجاري الإقليمي، ومثمناً عودته الناجحة إلى دبي للعام الثاني على التوالي، وقد قام سعادته بجولة في قاعات المعرض، حيث التقى عدداً من المشاركين من قطاع صناعة الأرضيات العالمية.

وقال بن غليطة في كلمته خلال حفل الافتتاح: «تواصل دبي استقطاب المعارض الدولية الرائدة، التي تحفز النمو الاقتصادي وتعزز مكانتها العالمية. وكونها مدينة تربط بين القارات تواصل دبي تمكين مختلف القطاعات، من خلال تسهيل التواصل الدولي الفاعل، وتسريع تبادل الأفكار. وتُعد الفعاليات مثل «دوموتكس الشرق الأوسط» منصة تجمع نخبة العارضين من جميع أنحاء العالم، مما يدعم قطاعات حيوية مثل البناء والعقارات والتصميم، والتي تمثل ركائز أساسية في رؤيتنا التنموية الطويلة الأمد. ومن خلال استضافة هذا الحدث تؤكد دبي مجدداً دورها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار والتعاون العابر للحدود».

وبحسب سونيا فيديل كاستيلانو، المدير العالمي لدوموتكس في شركة دويتشه ميسه: «يُعدّ دوموتكس الشرق الأوسط حافزاً للتعاون في القطاع، الابتكار في التصميم والنمو التجاري، فيما يعكس الحضور العالمي القوي، مكانة دبي كمحرك رئيسي للتجارة الدولية والتصميم. كما يُبرز التأثير المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط في صياغة مستقبل صناعة الأرضيات. ويجسد المعرض هذا العام الزخم الذي يشهده القطاع، والدور المتنامي للمنطقة في رسم ملامح مستقبله.»

بدوره، يقول أمير غنبرينيا، المدير العام لشركة هيريتيج كاربتس: «يشكّل معرض دوموتكس الشرق الأوسط منصة لا مثيل لها للتواصل مع جمهور يتمتع بالذوق الرفيع والمعرفة الواسعة. لقد كان التفاعل الذي شهدناه اليوم مشجعاً للغاية، حيث أبدى الزوّار تقديراً عميقاً لفنّ السجاد الخاص بنا والمصنوع يدوياً وما يحمله من قيمة ثقافية. ونشعر بالكثير من الفخر لعرضنا قطعة فنية تعود إلى أوائل القرن العشرين، وتستحق أن تُعرض في المتاحف لما تجسّده من أرقى تقاليد الحِرَف الفارسية، كما أن وجودنا هنا يُعزز التزامنا بالاستدامة التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدة المدى. فنحن نسعى جاهدين لتحقيق بصمة كربونية صفرية في جميع عملياتنا، ومن دواعي سرورنا أن نرى أن هذه الرسالة تلقى صدى قوياً لدى الجمهور في دبي».

وفي دورته الثانية منذ إعادة إطلاقه في دبي، يعود دوموتكس الشرق الأوسط 2025 ليواصل البناء على ما يشهده من زخم متنامٍ، مكرّساً مكانته كمحطة محورية لصناعة الأرضيات، حيث يستقطب أصحاب المصلحة من قطاعات العقارات والضيافة والهندسة المعمارية والتجزئة. هذا وتؤكد عودته على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دبي كجسر حيوي يربط بين الشرق والغرب، ومركز رئيسي لتعزيز التعاون عبر الحدود.