«ترايد فلو» تحصل على إقرار يؤكد توافقها مع الشريعة



أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تعيين لجنة رقابة شرعية للإشراف على حلول التمويل الإسلامي المقدمة عبر منصة «ترايد فلو» التابعة للمركز.

وتساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مركز دبي للسلع المتعددة منصة رائدة للتمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز دوره في تسهيل المعاملات المالية الإسلامية.



وتشمل مهام لجنة الرقابة الشرعية الجديدة ضمان التزام جميع معاملات المرابحة السلعية التي يتم إجراؤها عبر منصة «ترايد فلو» بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية، مما يعزز مكانة «ترايد فلو» منصة رائدة تجمع بين الابتكار والنزاهة في مجال التمويل التجاري الإسلامي.

وبعد إجراء مراجعة شاملة لعملياتها وهيكلها وإطارها التعاقدي، قررت اللجنة أن النافذة الإسلامية الخاصة بالمنصة متوافقة تماماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وكذلك المتطلبات التنظيمية للهيئة العليا الشرعية في مصرف الإمارات المركزي. وسيمنح هذا الإقرار الشرعي الرسمي المؤسسات المالية ثقة أكبر، ويمكنها من تطوير وتوسيع أنشطتها في مجال التمويل التجاري الإسلامي عبر منصة «ترايد فلو».

آلية شفافة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «توفر «ترايد فلو» آلية آمنة وشفافة ومتوافقة تماماً مع الشريعة الإسلامية لمساعدة المؤسسات المالية في إجراء المعاملات القائمة على السلع، حيث سجلت المنصة أكثر من 201.000 معاملة تمويل إسلامي في عام 2024 بقيمة أساسية بلغت 1.4 تريليون درهم. ويساهم تعيين لجنة رقابة شرعية متخصصة في تعزيز التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير التمويل الإسلامي وزيادة الثقة بين المؤسسات المالية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».



خبرات واسعة

وتضم لجنة الرقابة الشرعية عالمين موقرين يتمتعان بخبرة واسعة في الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحوكمة، هما الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي رئيساً، والأستاذ الدكتور محمد علي القري عضواً. وستضمن قيادتهما استمرار عمل منصة «ترايد فلو» وفق أعلى مستويات الامتثال للشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على مكانتها كمنصة مرنة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع التمويل الإسلامي.



وتعمل منصة «ترايد فلو» وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية منذ عام 2013، حيث حصلت حينها على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية من مستشارها الشرعي السابق. ويأتي تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة ومتخصصة استكمالاً لهذا النهج الذي يضمن امتثال المنصة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويعزز التزامها بأحدث معايير التمويل الإسلامي وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

المرابحة السلعية

وتوفر «ترايد فلو» منصة إلكترونية موثوقة وشفافة لتسجيل ملكية وحيازة السلع المخزنة في المرافق الإماراتية. وتتيح إجراء مجموعة واسعة من المعاملات المالية، مع التركيز بشكل خاص على المرابحة السلعية التي تعتبر أداة رئيسية وضرورية لإدارة السيولة في مجال التمويل الإسلامي.