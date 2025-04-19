عدد السائحين الأجانب إلى الولايات المتحدة يتراجع 12% في مارس

تراجع عدد السائحين الأجانب إلى الولايات المتحدة بنسبة 12% في مارس الماضي مقارنة بنفس المدّة من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلا عن بيانات إدارة التجارة الدولية، وهي جزء من وزارة التجارة الأمريكية، إن عدد السائحين من ألمانيا انخفض بشكل أكثر حدة، بنسبة بلغت 28%.

ويعد هذا أول انخفاض كبير منذ جائحة "كوفيد19-"، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأفاد خبراء بأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يعني خسائر لصناعة السياحة في الولايات المتحدة بقيمة مليارات الدولارات.

وأظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 17% في عدد السياح من أوروبا الغربية و24% من أمريكا الوسطى و11% من الصين في شهر مارس.

ويشعر السياح الأجانب بالقلق بسبب سلسلة من الاعتقالات عند دخول الولايات المتحدة، وكان من بين هذه الحالات، حالات لمواطنين ألمان، منعت السلطات الأمريكية دخولهم على الرغم من امتلاكهم وثائق كاملة، بينما تم في بعض الحالات، احتجاز بعض الأشخاص في مرافق الترحيل لأيام أو أسابيع.

وسعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرا إلى تهدئة المخاوف بشأن مشكلات دخول الولايات المتحدة، وقال إن أولئك الذين لا يسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مظاهرة لدعم حركة حماس الفلسطينية، أو التحريض على الاضطرابات في الجامعات، أو التخطيط للاضطرابات ليس لديهم ما يخشونه.