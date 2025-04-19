الصين تدشن مركزاً للحوسبة الاقتصادية الرقمية بقوة 1000 بيتافلوبس

دشنت الصين رسميا، مركز بكين للحوسبة الاقتصادية الرقمية، الذي يعد من أبرز المشروعات التقنية في العاصمة الصينية؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الاقتصاد الذكي.

وأوضح مسؤول تقني في المركز، أن المنشأة الجديدة تعتمد على قوة حوسبة هجينة عالية الأداء تبلغ 1000 بيتافلوبس، حيث يعادل البيتافلوبس الواحد نحو 1000 تريليون عملية حسابية في الثانية.

كما تم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي وأدواته المتقدمة مع بنية الحوسبة والخوارزميات لتحقيق الأداء الأمثل.

ويُدار المركز بواسطة 21 موظفاً فقط في التشغيل والصيانة، بفضل اعتماده على منصة ذكية لإدارة العمليات ونظام توأم رقمي، يتيح إدارة ذكية وفعالة للمرافق والخدمات.

وأشار مسؤول في إدارة البيانات بحي تشاويانغ في بلدية بكين، إلى أن دور المركز لا يقتصر على توفير طاقة حوسبة هائلة فحسب، بل يسهم كذلك في تمكين آلاف الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من التحول الرقمي والتنمية المستدامة في البلاد.