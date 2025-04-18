غرفة تجارة دبي تنظم بعثة تجارية إلى أنغولا وموزمبيق

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استكمال استعداداتها للبعثة التجارية الجديدة التي تنظمها إلى كل من أنغولا وموزمبيق خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" الهادفة لدعم جهود الشركات المحلية الراغبة في التوسع إلى الأسواق العالمية الواعدة.

وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً افتراضياً اليوم، بحضور أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن عدة قطاعات تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، إلى جانب تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة، فضلا عن الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة، والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في أنغولا وموزمبيق، لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام مذكرات التفاهم التجارية والاستثمارية.

كما اطلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.

وتأتي مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" ضمن جهود الغرفة لدعم توسّع شركات الإمارة نحو أسواق دولية جديدة، تحقق لها آفاقاً واعدة وفرصاً مجزية للنمو، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" الهادفة إلى مساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم خلال العام الماضي تنظيم بعثات تجارية إلى كل من إندونيسيا وفيتنام، والسنغال والمغرب، بجانب صربيا وتركيا، وأوغندا وتنزانيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 2227 اجتماعاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق.