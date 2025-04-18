أمريكا تُقيد دخول السفن المرتبطة بالصين برسوم تدريجية جديدة

سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأمريكية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجا، وفق ما أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض الخميس في بيان.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين سيتأثرون أيضا بهذا الإجراء.

وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة - وليس عن كل ميناء أمريكي تتم زيارته - وبحدّ أقصى خمس مرات لكل سفينة في السنة.

كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في غضون 180 يوما، فضلا عن رسوم خاصة بالسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في البيان "اتخذ مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم إجراءً مُستهدفا لإحياء صناعة السفن الأمريكية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية".

وكان الرئيس السابق جو بايدن كلف مكتب الممثل التجاري الأمريكي التحقيق في "ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية".

وقد أبقى الرئيس دونالد ترامب على هذا التحقيق، وأعلن أيضا في أوائل مارس عن إنشاء مكتب لبناء السفن سيكون مرتبطا بالبيت الأبيض.