مطار دبي الدولي يحصد جائزة التقدير في السلامة لعام 2025

حصد مطار دبي الدولي جائزة التقدير في السلامة لعام 2025 الصادرة عن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، تقديراً لمنهجيته المبتكرة والاستباقية في السلامة. وتُسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود المستمرة لمطار دبي الدولي في تقديم حلول ذكية وقابلة للتطوير، بما يسهم في تعزيز مستويات المرونة التشغيلية وإرساء معايير جديدة في قطاع الطيران.

وتُمنح هذه الجائزة إلى مشغلي المطارات الذين يتخطون المعايير التقليدية للامتثال إلى تحقيق نقلات نوعية في ممارسات السلامة والحد من المخاطر. وقد تسلّم الجائزة بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وبطي قرواش، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وذلك خلال الجمعية والمؤتمر الإقليمي الثاني لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في نيودلهي بالهند.

وتستند منهجية مطار دبي الدولي في السلامة إلى ركائز المشاركة والابتكار والتعاون، وأطلق مؤخراً عدداً من المبادرات الرائدة من بينها «جائزة نجم السلامة» التي تكرّم الموظفين على ممارسات السلامة المثالية، ونظام الإبلاغ السري عبر رمز الاستجابة السريعة، والذي يسهل على الموظفين الإبلاغ عن مخاوفهم دون الكشف عن معلوماتهم الشخصية. كما أسهمت أدوات مثل مقاطع الفيديو التفاعلية وتقييمات السلامة المستهدفة وحملات التوعية المشتركة في تعزيز ثقافة السلامة ورفع مستويات الوعي والمساءلة بين مختلف الشركاء المعنيين، ما أثمر عن منظومة مطار تتسم بأعلى مستويات المرونة والوعي بالسلامة.

وفي هذا الصدد، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «تتخطى السلامة مفهوم الامتثال إلى كونها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جميع عملياتنا، ويمثل هذا التقدير الرفيع من مجلس المطارات الدولي شهادة قوية على تفاني فرق عملنا وشركائنا، الذين يبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على تشغيل مطار دبي الدولي وفق أعلى مستويات الأمان والسلاسة على مدار الساعة. وتعتمد منهجيتنا على وضع تصورات للتحديات التي قد تواجهنا وتقديم الحلول المناسبة لمواجهتها بشكلٍ استباقي، حيث نستثمر البيانات والتكنولوجيا والشراكات لضمان تطور السلامة بما يتماشى مع متطلبات القطاع سريعة التطور. وبوصفنا المطار الدولي الأكثر إشغالاً على مستوى العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على أعلى المعايير والارتقاء بها إلى مستويات جديدة على مستوى العالم».

وتضع جميع عمليات مطارات دبي مسألة السلامة في طليعة أولوياتها، إذ تواصل تركيزها على إرساء أفضل الممارسات التي ترتقي بقطاع الطيران، مما يعزز قدرة مطار دبي الدولي على منح ملايين المسافرين تجربة سفر عالمية المستوى تتّسم بأعلى مستويات السلامة والسلاسة.