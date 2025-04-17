دبي الجنوب تُدشّن المقر الإقليمي الجديد لشركة JAS الشرق الأوسط

دشّنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، المقر الإقليمي الجديد لشركة JAS الشرق الأوسط، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية.

وحضر حفل الافتتاح كلّ من إدواردو نابولي، القنصل العام لجمهورية إيطاليا في دبي، وبياجيو بروني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة JAS العالمية، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، و إروين ويتماير، نائب الرئيس الإقليمي لشركة JAS في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وقد صُمّمت هذه المنشأة الجديدة التي تمتد على مساحة 19170 متراً مربعاً لتكون نموذجاً في الاستدامة والكفاءة والابتكار التقني، كما تمثّل نقلة نوعيّة في مسيرة التوسّع الإقليمي للشركة. وتتوافق المنشأة مع أفضل معايير الممارسات البيئية والاجتماعيّة وحوكمة الشركات بغرض تلبية الاحتياجات اللوجستية الخاصة، إلى جانب تعزيز التزام الشركة بالنموّ والتميّز مع تحسين قدرتها على خدمة أسواق الشرق الأوسط.

وتتضمن المنشأة مساحة تخزين مجهّزة بالرفوف ومساحات للتخزين بالجملة، بالإضافة إلى ثلاث غرف يُمكن التحكّم في درجة حرارتها، و12 منطقة تحميل مزودة بأبواب دوّارة ورافعات للتحميل. كما يصل ارتفاع المنشأة إلى أكثر من 14 مترًا في أعلى نقطة لها، وتلتزم بأحدث لوائح مكافحة الحرائق. وتشمل المساحة المكتبية طابقين، كما سيتم تركيب ألواح شمسية على السطح لتقليل تكاليف الطاقة والتوافق مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقال محسن أحمد: "يسعدنا حضور الافتتاح الرسمي للمقر الرئيسي الجديد لشركة JAS الشرق الأوسط في دبي الجنوب. ستُساعد هذه المنشأة في تلبية احتياجات دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل من خلال توفير حلول لوجستية رائدة. نحن فخورون برؤية المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب تنمو وتزدهر مع الشركات العالمية مثل JAS، التي تدرك المزايا الاستراتيجية التي نقدمها لدعم نموها وتوسعها. ومع تصميمها المتطور والبنية التحتية المتوافقة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة، تعزز هذه المنشأة من دور دبي الجنوب في تشكيل مستقبل الطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة".

من جانبه قال بياجيو بروني: "تجسد هذه المنشأة تركيزنا على الابتكار والاستدامة والخدمة المتميزة. نحن نفخر بتعزيز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية، ونتطلع إلى مواصلة دعم عملائنا بحلول لوجستية مُصمّمة خصيصًا لهم وأيضاً مبتكرة."

وتعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.