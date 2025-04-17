"أدنوك للحفر" تفوز بعقد قيمته 5.99 مليارات درهم لتوفير خدمات الحفر المتكاملة لـ5 سنوات

أعلنت شركة أدنوك للحفر ش.م.ع، اليوم، أن "أدنوك البحرية" أرست عليها عقداً مدته خمس سنوات بقيمة 5.99 مليارات درهم "1.63 مليار دولار أمريكي" لتوفير خدمات الحفر المتكاملة “IDS”.

ويؤكد الرسو مكانة "أدنوك للحفر" المتميزة ضمن مجموعة أدنوك، وفي المنطقة كمزود رائد لخدمات الطاقة المتقدمة والمتكاملة، ويعكس قوة إستراتيجيتها لتوسيع أسطولها وتميز عروض خدماتها ومقدراتها.

وأكد عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أهمية الحصول على عقد بهذه القيمة في مجال خدمات الحفر المتكاملة “IDS”، فهو إنجاز يؤكد كفاءة وفعالية استراتيجيات الشركة وثقة "أدنوك البحرية" الكبيرة في مقدراتها وخبراتها، ويعكس قدرة قطاع خدمات في الابتكار وتحقيق قيمة عالية، ما يُمكّنها من المساهمة بشكل ملموس في تعزيز استدامة مستقبل خدمات الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يُؤكد التزام أدنوك للحفر بالتميز التشغيلي، ويُرسخ مكانتها كشريكٍ مُفضل في قطاع كثير المرونة كقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا العقد يشكل نموذجاً لتعاقدات الشركة طويلة الأجل، التي توفر رؤية واضحة ومستقرة للإيرادات طوال فترات التعاقد، تماشياً مع نهجها المنضبط في بناء قاعدة أعمال متينة، تولد تدفقات نقدية ثابتة، وتدعم توفير عائدات مستدامة للمساهمين على مدار دورة السوق.

ويشمل النطاق الكامل للعقد خدمات، الحفر الاتجاهي وسوائل الحفر والعمليات الإسمنتية وتسجيل وجس الآبار وتشغيل “إنزال ورفع” الأنابيب، إضافة إلى توفير دعم هندسي وفني متطور لضمان تنفيذ عمليات الحفر الممتد إلى أعماق تمكن الاتصال بخزانات ذات سعات كبيرة لرفع الإنتاجية.

وقالت طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية، إن "أدنوك للحفر" تعد مُمكّناً رئيساً لجهود أدنوك البحرية المُتسارعة لتلبية احتياجات العالم المُتنامية من الطاقة بشكل مسؤول، معربة عن سعادتهم بالتعاون معها من خلال هذا العقد، والاستفادة من قدراتها المتطورة وخدماتها الشاملة والرائدة في السوق، لتعزيز الكفاءة وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين ودولة الإمارات.

وأكدت أن هذا العقد يعكس التزام "أدنوك للحفر" المستمر بالتميز التشغيلي والابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة تحسن الأداء وتحقق قيمة كبيرة لعملائها.

وأضافت الهاشمي أن العقد يتماشى مع إستراتيجية الشركة المتكاملة للنمو من خلال دعم نمو قطاع خدمات الحفر البحرية، وقد تم تضمين تأثير العقد المالي بالفعل في التوجيهات الحالية لعامي 2025 و2026، ما يعكس وضوح نموذج أعمال شركة أدنوك للحفر ويدعم تحقيق أهداف الشركة المالية.

ومع تنامي الطلب على حلول الطاقة المتطورة عالية الأداء، يشكل نمو محفظة "أدنوك للحفر" لخدمات الحفر المتكاملة “IDS” حجر الزاوية في إستراتيجية الشركة، لتحسين الجدوى التشغيلية للأسطول، وتنويع مصادر الإيرادات، وتسريع النمو والعائدات المستدامة وطويلة الأجل.

إضافة لذلك، فإن قطاع خدمات الحفر المتكاملة “IDS” يوفر مصادر إيرادات جديدة وسريعة النمو وتعزز مرونة أعمال الشركة وتمكّنها من المواكبة وتجاوز تقلبات السوق.

وتتيح المكانة الرائدة لشركة أدنوك للحفر في سوق خدمات الحفر المتكاملة في دولة الإمارات، فرصاً واسعة للشركة لتعزيز النمو وترسيخ ريادتها في هذا القطاع الواعد.

وتقود "أدنوك للحفر" التحول في قطاع الطاقة من خلال تبني الذكاء الاصطناعي وإدماج التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة مع خبرتها العريضة ودرايتها الواسعة في الصناعة، والتركيز المتواصل على الكفاءة التشغيلية.

كما أن مشروعها المشترك "إنيرسول -Enersol" وهي منصة استثمار رائدة تُركز على الذكاء الاصطناعي، تقود الجهود في عصر التكنولوجيا المتقدمة، من خلال إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة وقابلة للتطوير تساهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة المستقبلية، وتدعم محفظات الشركات التابعة لها، لقيادة جهود الابتكار، وتوسيع الشراكات، وتحقيق قيمة مضافة.