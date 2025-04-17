بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي

أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، اليوم “الخميس”، على الرغم من تباطؤ النمو، في محاولة لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية؛ وسط الشكوك بشأن خطة الرسوم الجمركية الشاملة للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية، أن لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا أبقت على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة في سيئول.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع السابق في فبراير، والذي كان التخفيض الثالث منذ أكتوبر 2024، عندما بدأ بنك كوريا المركزي دورة التيسير النقدي للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

وأكد قرار اليوم "الخميس" على تركيز بنك كوريا المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي، حتى في الوقت الذي يوازن فيه بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الأسواق.