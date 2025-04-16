أسعار الذهب تقترب من 400 درهم للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، كملاذ آمن، إلى مستوى قياسي جديد صباح الأربعاء، لتقترب من 400 درهم للجرام.

وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 395.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، مرتفعاً من 389 درهماً في بداية الأسبوع. وبالمثل، قفز سعر الذهب عيار 22 قيراطاً وعيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً إلى 366.5 درهماً إماراتياً و351.5 درهماً إماراتياً و301.25 درهماً إماراتياً للجرام، على التوالي، يوم الأربعاء.

وفي حال تصاعدت حرب الرسوم الجمركية العالمية بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، يتوقع المحللون أن تصل أسعار الذهب إلى 400 درهم للجرام قريباً في دبي.

أما عالمياً، فقد تم تداول الذهب بسعر 3287.63 دولاراً للأوقية، بزيادة 2% في الساعة 9.10 صباحاً بتوقيت الإمارات، مدفوعاً بمخاوف الحرب التجارية العالمية وتراجع الدولار.

وقال محللون «إن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعد عاملاً رئيسياً يدعم أسعار الذهب.

وأضافوا: أظهر موقف «ترامب» من السياسة التجارية بعض التناقضات، مما زاد من صعوبة التنبؤ بالسوق. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن بشكل غير متوقع عن إعفاءات للهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية من قائمة الرسوم الجمركية المرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع في بورصة «وول ستريت». كما ألمح إلى إمكانية منح إعفاءات جمركية للسيارات، مما أنعش الآمال باستئناف المفاوضات في بعض القطاعات. ومع ذلك، فإن هذا التناقض في توجهات ترامب السياسية يُولّد حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الرغبة في المخاطرة عالمياً. وفي هذا السياق، لا يزال الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً.