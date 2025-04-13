مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يوفر فرصاً واعدة للشركات

أعرب عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي المشترك الذي استضافته غرفة الشارقة، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين من وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.

وأشار العويس، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، في إمارة الشارقة هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطوراً متسارعاً في كل المجالات، فضلاً عما سيوفره المجلس من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية. خصوصاً وأن دولة الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصاً استثمارية عدة، وإن هذه المميزات مما لا شك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

كما عبر عن اعتزازه بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يترأس المجلس بشكل مشترك كل من عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عن الجانب الإماراتي، وأنس كنون، رئيس شركة West Capital ونائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الجانب المغربي.

ونوه جانبا مجلس الأعمال بعد استعراض آلية وخارطة عمل المجلس المستقبلية، على ضرورة مواصلة التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والمغربي، وتحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين كل المؤسسات والشركات في البلدين.