إطلاق صندوق جديد للأسهم العالمية في مركز دبي المالي

أعلنت «إيه إس بي كابيتال» عن عزمها لإطلاق صندوقها الجديد للأسهم العالمية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيتم إدارته بالتعاون مع شركة مع «إس إس جي إيه». وسيوفر الصندوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، ومكاتب إدارة الأصول العائلية، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات المدرجة في مختلف أسواق الأسهم العالمية. وسيستفيد الصندوق الكائن مقره في مركز دبي المالي العالمي، والخاضع لتنظيم سلطة دبي، للخدمات المالية من خلال تفويض إدارة الاستثمار إلى شركة «إس إس جي إيه»، التي تمتلك خبرة واسعة، تمتد لعقود في مجال الاستثمار النشط في الأسهم، بهدف تقديم قيمة مضافة طويلة الأمد للمستثمرين الذين يبحثون عن حلول استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحت إدارة فريق الاستثمارات النشطة في الأسهم في «إس إس جي إيه» - الذي يشرف على أصول تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار، حتى 31 ديسمبر 2024 - سيعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية طُوِّرت على مدى 30 عاماً، ترتكز على اختيار الشركات ذات الجودة العالية والنمو المستدام، بالاستفادة من إطار «نسبة الثقة» الخاص بـ «إس إس جي إيه»، والذي يهدف إلى تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأسس المتينة والتقييمات الجذابة.

وقال هشام جوهري، المسؤول التنفيذي الأول لشركة «إيه إس بي كابيتال»: يعكس الصندوق التزامنا الدائم بالابتكار، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، ما يفتح الأبواب أمام المستثمرين في المنطقة وخارجها، للوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال تعاوننا مع «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، سنتمكن من تزويد المستثمرين بفرصٍ استثنائية لتنويع محافظهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. معاً، نسعى جاهدين لتقديم فرص استثمارية ذات مستوى عالمي إلى المنطقة، ودفع عجلة نمو حلول الاستثمار التي تتوافق مع أحكام الشريعة. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم قطاع التمويل العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية 3.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، ما يعزز الطلب المتزايد على المنتجات الاستثمارية المختلفة.

بدوره، قال إيمانويل لورينا رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»: تتمتع شركتنا بخبرة عريقة، تمتد لعقود في إدارة استراتيجيات الأسهم العالمية، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد في هذه المنطقة.

وأضاف: من خلال هذه الشراكة مع «إيه إس بي كابيتال»، نجمع بين رؤيتهم المتعمقة للسوق الإقليمية، وقدراتنا وخبراتنا العالمية، ما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة استثمارية مُنتقاة من الأسهم العالمية الموثوقة، وذات الجودة العالية. وسيمكننا هذا التعاون من توفير منتج استثماري مستدام، يلبي الطلب المتزايد على الاستثمارات التي ترتكز على أسس قوية، وتستهدف النمو طويل الأجل.

من جانبه، قال مايكل سوليكي رئيس قسم الاستثمار في الأسهم الأساسية النشطة لدى «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»: نحن سعداء بالتعاون مع «إيه إس بي كابيتال»، في هذه الفرصة القيّمة، التي سنركز فيها على الجودة والنمو المستدام، وإعطاء التقييم المناسب لمنصتهم، مستندين إلى خبراتنا الواسعة في هذا المجال.

ومع انطلاق أعمالها في وقت سابق من هذا العام، بأصول ابتدائية تحت الإدارة تصل قيمتها 4.5 مليارات دولار أمريكي منذ الانطلاق، تلتزم «إيه إس بي كابيتال»، بتوفير حلول استثمارية مبتكرة، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ومن خلال تركيزها على الاستدامة والنمو طويل الأمد، تهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على استراتيجيات استثمارية، تتماشى مع الاتجاهات المالية العالمية.