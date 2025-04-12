نمو قوي في إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين

أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات يوم أمس الجمعة، أن السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين شهدت نموا قويا في الإنتاج والمبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 50.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.18 ملايين وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقا للجمعية.

وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، خلال المدّة المذكورة، بنسبة 47.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.08 ملايين وحدة، وهو ما يمثل 41.2% من إجمالي مبيعات السيارات خلال نفس الفترة، وفقا للبيانات.