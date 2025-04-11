تعاونية الاتحاد توسّع عضويتها لتشمل جميع مواطني الإمارات

أعلنت تعاونية الاتحاد عن اعتماد النظام الأساسي الجديد، الذي يتضمن تحديثات على شروط وآلية الحصول على العضوية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 14 أبريل 2025، حيث جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها الثالث والأربعين المنعقد في 18 مارس 2025، واعتماد السلطة المختصة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتشمل التعديلات الجديدة شروطاً محدثة للعضوية، من بينها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من اي إمارة، ويتمتع بالأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان شخصاً طبيعياً.

وأوضحت التعاونية أن آلية التقديم للعضوية أصبحت متاحة بشكل رقمي من خلال تطبيق سوق دبي المالي لجميع مواطني إمارات الدولة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول، على أن يرفق المتقدم نسخة من الهوية الإماراتية ضمن الطلب.

وفي هذا السياق، أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بأن التعديلات الجديدة على شروط وآلية العضوية تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق المشاركة من قبل المواطنين، بما ينسجم مع رؤية التعاونية في ترسيخ الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن التعاونية تهدف من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل إجراءات الانضمام للتعاونية وتمكين الأعضاء المساهمين من الاستفادة من مزاياها ضمن إطار تنظيمي شامل.

وبين بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التعاونية المستمرة لتطوير بيئة العمل المؤسسي، وتمكين جميع مواطني إمارات الدولة من المساهمة الفعالة في مسيرة التعاونية ونموها المستدام.

ودعا جميع الأعضاء والمواطنين الراغبين في الانضمام إلى الاطلاع على النظام الأساسي المُحدّث، واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال للمتطلبات الجديدة ضمن المدة المحددة، لضمان استمرارية العضوية والاستفادة من مزاياها.