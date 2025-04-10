16 % نمواً في مشاركة العارضين السعوديين في سوق السفر العربي

يسلّط سوق السفر العربي 2025 الذي ينطلق بدبي خلال الفترة من 28 أبريل الحالي حتى 1 مايو المقبل الضوء على النموّ الذي يحققه قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، وسط زيادة في حضور العارضين السعوديين بنسبة 16% هذا العام.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن سوق السفر العربي 2025، سيشهد المعرض مشاركة العديد من العارضين البارزين من المملكة، فبالإضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة، تشمل قائمة العارضين العائدين كلاً من الخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وشركة القدية للاستثمار، وشركة الخليج السادس للسفر، وطيبة للاستثمار، وبرج ساعة مكة الملكي، وفندق فيرمونت، وكروز السعودية، ولازور للضيافة، أما العارضون الجدد هذا العام، فهم: طيران أديل، وطيران الرياض، وشركة الدرعية، وعسير، ومجموعة بان القابضة، وفندق وأبراج مكة، والحسام للسياحة، وستاي السعودية.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن التزام الهيئة العامة للسياحة السعودية الراسخ بهذا الحدث يبرز التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز سياحي عالمي المستوى، ويعكس الزخم الكبير للاستثمار والابتكار والطموح الذي يدفع قطاع السفر في المنطقة إلى الأمام.

وأضافت أن معرض سوق السفر العربي سيشهد هذا العام حضورًا سعوديًا قويًا من خلال تمثيل المملكة من قبل شركات الطيران الرائدة، وأبرز علامات الضيافة وشركات الرحلات البحرية.

وتقدر شركة VIDEC أن سوق الطيران الإجمالي في المملكة العربية السعودية سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%، ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

وسيتم تسليط الضوء خلال سوق السفر العربي 2025 على الأهمية المتزايدة للمملكة العربية السعودية في صناعة السفر العالمية خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي، والذي سيتوزع على ثلاث مسارح: المسرح العالمي، مسرح المستقبل، ومسرح الأحداث التجارية الجديدة، وسيضم 68 جلسة نقاشية بقيادة 185 متحدثًا رفيعي المستوى.

ومن المتوقع أن يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 حضور 55,000 زائر، وسيوفر منصة مثالية لعرض أكثر من 2,800 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية.