أسهم آسيا والمحيط الهادي تتنفس من جديد بعد تعليق الرسوم

ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الخميس، عقب أكبر موجة شراء شهدتها وول ستريت منذ عام 2008، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المرتفعة على جميع الدول باستثناء الصين.

وتصدرت الأسواق اليابانية المكاسب في المنطقة. أغلق مؤشر نيكاي 225 القياسي مرتفعًا بنسبة 9.13% عند 34,609 نقطة، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 8.09% ليصل إلى 2,539.40 نقطة.

ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6.60% ليغلق عند 2,445.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 5.97% ليصل إلى 681.79 نقطة.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4.54% ليغلق عند 7,709.60 نقطة.

ارتفع مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 1.31% ليغلق عند 3,735.32 نقطة، في حين أضاف مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ 2.07% في الساعة الأخيرة.