الصين تسجل تراجعاً طفيفاً في التضخم

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين "CPI"، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، سجل انخفاضاً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بتراجع نسبته 0.7% في شهر فبراير الماضي.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن هذا التحسن النسبي يعود إلى الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية المعتمدة لتعزيز الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووفقاً للبيانات، تراجعت الأسعار في المناطق الحضرية بنسبة 0.1%، وفي المناطق الريفية بنسبة 0.3%، في المقابل، سجل "المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين"، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.5% خلال مارس الماضي، بعد أن كان قد سجل تراجعاً طفيفاً نسبته 0.1% في فبراير 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في أسعار السلع غير الغذائية، وارتفاع مماثل بنسبة 0.4% في كل من أسعار الخدمات، وتراجع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

وبلغ متوسط التغير في المؤشر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 انخفاضاً بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.4% في مارس الماضي.