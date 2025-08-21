جوجل تطلق هواتف Pixel 10 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل، الأربعاء، عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية Pixel 10، والتي تركز بشكل كبير على دمج مساعدها الذكي «جيميناي» (Gemini)، في وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي ساحة التنافس الرئيسة بين شركات تصنيع الأجهزة.

وقالت شركة ألفابت - الشركة الأم لجوجل - إن سلسلة هواتف Pixel 10 الذكية، قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي من جوجل لأداء مهام ذكية، مثل البحث بسرعة عن عنوان شقة على موقع Airbnb، عند إرسال رسالة نصية تطلب ذلك.

وتتضمن سلسلة Pixel 10 عدة طرازات، وتتضمن ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي والكاميرا. ويبدأ سعر الطراز الأساسي، Pixel 10، من 799 دولاراً، ويتوفر بعدد من الألوان. بينما يبدأ سعر Pixel 10 Pro من 999 دولاراً، ويبدأ سعر Pixel 10 Pro XL بشاشة أكبر وسعة تخزين أساسية 256 غيغابايت، من 1199 دولاراً.

كما أطلقت جوجل نسخة مُحدثة من هاتفها القابل للطي، Pixel 10 Pro Fold، بسعر يبدأ من 1799 دولاراً.

وجاء إطلاق هاتف Pixel، قبل الموعد المتوقع لإعلان شركة آبل Apple عن طرازات iPhone الجديدة في سبتمبر. وبينما تحصل هواتف Pixel عادةً على حصة سوقية أقل من 10 % - متأخرة كثيراً عن علامات تجارية مثل Samsung وMotorola وApple - تُمكّن هذه الأجهزة جوجل من إطلاق ميزات Android المتطورة، دون الحاجة إلى الاستعانة بمصنعي أجهزة خارجيين. كما تتيح سلسلة أجهزة Pixel، إبراز رؤية جوجل حول كيفية مقارنة برنامج Android الخاص بها مع هاتف iPhone.

وتتضمن مميزات أحدث سلسلة من الهواتف الذكية أيضاً، بإمكانية أن تكون بمثابة قناة لخدمات واشتراكات الذكاء الاصطناعي من جوجل. وسبق أن وصف الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، ديميس هاسابيس، رؤيةً لمساعد عالمي «يمكنه العمل بسلاسة عبر أي نطاق أو طريقة أو جهاز». وقال هاسابيس للموظفين في اجتماع عام خلال العام الماضي، إن «المنتجات نفسها ستتطور بشكل كبير خلال العام أو العامين المقبلين».

ومن بين ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسة في «Pixel 10»، ميزة «Magic Cue»، التي وصفتها جوجل بأنها منتج ذكاء اصطناعي «يُقدّم مستوى جديداً من الذكاء الشخصي والمساعدة».

وتقول الشركة إنه في حالة الاتصال بشركة طيران، فإن «Magic Cue» تُظهر تفاصيل الرحلة «بمجرد الاتصال»، مضيفةً أن هذه الميزة تهدف إلى توقع احتياجات المستخدمين، واقتراح «معلومات ذات صلة، وإجراءات مفيدة، بناءً على سياق هاتفك».