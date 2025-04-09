طيران الإمارات تشغّل طائراتها الإيرباص A380 المحدثة إلى مانشستر وميلان

أعلنت طيران الإمارات عن بدء تشغيل طائراتها الإيرباص A380 المحدثة، والمزودة بأحدث المقصورات بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة، إلى مانشستر وميلانو.

وستبدأ الناقلة تشغيل رحلاتها "ئي كيه 017" و"ئي كيه 018" إلى مانشستر اعتباراً من 6 يونيو المقبل، فيما ستبدأ تشغيل رحلاتها "ئي كيه 091" و"ئي كيه 092" إلى ميلانو اعتباراً من 1 يوليو (تموز)* المقبل.

ومع تشغيل طائرة الإيرباص A380 المحدثة إلى مانشستر، ستوسع طيران الإمارات من عروضها في الدرجة السياحية الممتازة إلى 5000 مقعد أسبوعياً من وإلى المملكة المتحدة. وتعزز هذه الخدمة إلى مانشستر شبكة وجهات الناقلة في بريطانيا التي تخدمها بطائرات الإيرباص A380 المحدثة العاملة حالياً على خط دبي – لندن هيثرو، إلى جانب طائرات A350 إلى إدنبرة، وطائرات البوينج 777 المحدثة والمقرر إطلاقها قريباً إلى لندن ستانستد في شهر مايو.

وستصبح ميلانو ثاني وجهة في إيطاليا تستقبل المقصورات الأحدث من طيران الإمارات، والتي تتضمن الدرجة السياحية الممتازة، وذلك بعد تشغيل طائرة الإيرباص A350 إلى بولونيا المقررة في وقت لاحق من شهر يونيو المقبل.

وستسهم هذه الإضافات في توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الإيرباص A380 المحدثة إلى 19 وجهة عالمية، مما يعكس التزام طيران الإمارات بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة سفر في الأجواء، وتعزيز خيارات السفر المتميزة عبر مختلف المناطق الجغرافية.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في الطابق الرئيسي لطائرة الإيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2 للمقاعد، حيث توفر مساحة واسعة للجلوس والعمل والاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات مصممة خصيصاً مثل نقاط الشحن الخاصة بكل مقعد وطاولة جانبية للمشروبات. وتكتمل تجربة السفر على متن الدرجة بخدمات راقية تشمل مستلزمات راحة مختارة، وقائمة طعام منسقة، وخيارات واسعة من المشروبات الراقية.

تتوفر حجوزات التذاكر عبر الموقع emirates.com أو من خلال تطبيق طيران الإمارات أو متاجر طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.