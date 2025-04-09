2.06 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في الربع الأول

أعلنت سوق دبي الحرة عن مبيعات بلغت 2.06 مليار درهم (565 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من نمو حجم المبيعات الاستثنائي خلال شهر فبراير الماضي الذي سجل رقما قياسيا جديدا في المبيعات الشهرية بلغ 709 ملايين درهم (194 مليون دولار).

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة: "نحن سعداء جدا بمبيعاتنا للأشهر الثلاثة الأولى من العام، خاصة في فبراير عندما بلغ متوسط المبيعات اليومية 25.3 مليون درهم (6.93 ملايين دولار) ليواكب نمو أعداد المسافرين. ويعود الكثير من الفضل إلى فريق عملنا المجتهد الذي يحققون أهداف المبيعات بشكل مستمر".

واحتلت العطور والتبغ والذهب والحلويات المراكز الخمسة الأولى حسب الفئات، حيث بلغت مبيعات العطور 371 مليون درهم (102 مليون دولار) وساهمت بنسبة 18٪ من إجمالي الإيرادات، بينما زاد التبغ بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي بمبيعات بلغت 220 مليون درهم (60 مليون دولار). وزاد الذهب بشكل طفيف بمبيعات بلغت 212 مليون درهم (58 مليون دولار)، مساهما بنسبة 10٪ من إجمالي الإيرادات.

أظهرت الحلويات نموا قويا، حيث احتلت المركز الخامس للمرة الأولى بزيادة قدرها 57٪ مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بمبيعات بلغت 207 ملايين درهم (57 مليون دولار) وساهمت بنسبة 10٪ من إجمالي الإيرادات.

وأوضح: «ساهم النجاح الملحوظ الذي حققته عروض شوكولاتة دبي بشكل كبير في ازدهار فئة الحلويات، حيث حققت علامات تجارية متخصصة مثل «فيكس شوكليت» و«لوكالي» و«آي لوف دبي» و«بتيل» و«النسمة» مبيعات إجمالية بلغت 80.4 مليون درهم (22 مليون دولار). مع أكثر من 1.2 مليون لوح شوكولاتة فردي تم بيعه في الربع الأول من عام 2025".

إضافة إلى ذلك، أدت التجديدات الأخيرة في متاجر القادمون إلى تحقيق مبيعات بلغت 125 مليون درهم (34 مليون دولار) في الربع الأول.

وقال سيدامبي: "نحن سعداء للغاية بالمحلات التجارية التي تم تجديدها وتحديثها في صالات القادمون 1 و 2، ومن المقرر الانتهاء من المحل رقم 4 في صالة القادمون 3 الشهر المقبل. وسترفع هذه التحسينات بالفعل من مستوى أعمالنا في صالات القادمون".

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل سوق دبي الحرة تعزيز عروضها في مجال البيع بالتجزئة طوال عام 2025، والذي يشمل افتتاح بوتيكات في الكونكورس A تضم علامات تجارية فاخرة مثل LV وكارتييه وشانيل. كما أن جدول الفعاليات مزدحم بالفعاليات القادمة، بما في ذلك سباقات دبي ديوتي فري سبرينغ ترايلز التي ستقام في مضمار نيوبوري للخيول في المملكة المتحدة يومي 11 و 12 أبريل، يليها كأس الإمارات الوطني الذي سيقام في نادي مونتجومري للجولف في 3 مايو.