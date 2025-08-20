برنامج بريسايت يجمع رواد الأعمال العالميين بأبوظبي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت بريسايت، استضافة أول معسكر تدريبي لبرنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بمشاركة عشر شركات ناشئة واعدة من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج مكثف يمتد 3 أيام ويهدف إلى تطوير وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة على أرض الواقع.

ويمثل المعسكر الانطلاقة الرسمية للمجموعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يستمر حتى ديسمبر المقبل.

وعلى مدى الأشهر المقبلة، ستخوض الشركات الناشئة المشاركة رحلة تسريع أعمال متكاملة تشمل التمكين التكنولوجي والتواصل مع عملاء بريسايت لتعزيز الفرص التجارية، بالإضافة إلى الإرشاد المتخصص من خبراء عالميين، على أن تعرض إنجازاتهم ونماذجهم الناجحة خلال فعالية «جيتكس» Expand North Star 2025.

وجمع المعسكر، الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين، نخبة من رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا العالميين ومؤسسات شريكة من دولة الإمارات، في تجربة غامرة ترتكز على الإبداع المشترك والتعاون البناء والتواصل الاستراتيجي. كما يشكل هذا المعسكر أول فرصة لشركاء بريسايت من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقييم الشركات الناشئة وجدوى حلولها في التصدي للتحديات التي تواجه مؤسساتهم.

وشهد اليوم الأول من المعسكر كلمة افتتاحية ألقاها توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، شدد فيها على أهمية تبني «ذهنية الشركات الناشئة» في مختلف المؤسسات، مستعرضاً رؤية البرنامج المتمثلة في بناء واختبار وتوسيع نطاق حلول ذكاء اصطناعي مؤثرة قادرة على التصدي للتحديات العالمية الملحة.

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول. كما قدم بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي42»، كلمة أمام الحضور شارك خلالها رؤيته وأفكاره، ورافق مجموعة من كبار الشخصيات الإماراتية في جولة تفاعلية للتعرف عن قرب على أعمال كل شركة ناشئة ومنتجاتها وحلولها.

النمو التحولي

وقال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يجسد برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي محفزاً للنمو التحولي، إذ يمكن المؤسسين الطموحين ويعزز مسار الابتكار لدينا. وقد أطلقنا هذه المبادرة لاكتشاف وتوسيع نطاق أبرز ابتكارات الذكاء الاصطناعي حول العالم ودمجها في منظومتنا، بما يحقق أثراً مستداماً عبر مختلف القطاعات. ومن خلال تزويد هذه الشركات العشر في المجموعة الأولى ببنية تحتية عالمية المستوى وأدوات أساسية لتسريع مسارها التجاري ومضاعفة نموها».

وأضاف: «تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً لابتكار الذكاء الاصطناعي، فهي دولة ترحب بالابتكار، وليس ذلك فحسب بل تتوقعه أيضاً. من خلال هذا البرنامج، ستفتح شركاتنا الناشئة القادمة من الولايات المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا وأذربيجان وطاجيكستان، فضلاً عن دولة الإمارات، آفاقاً جديدة للأفكار الجريئة، وتطلق إمكانات اقتصادية واعدة وتسهم في رؤية الدولة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بريسايت كشريك ملتزم بصياغة هذا المستقبل، حيث تجسد هذه الشركات الطموح والإمكانات التي تحدد ملامح المستقبل».

مسارات رئيسية

وخلال اليوم الأول من المعسكر، عرضت الشركات العشر أفكارها على المنصة ضمن جلسات جماعية مقسمة إلى ثلاثة مسارات رئيسية: جمع مسار «رواد الرؤية الحضرية» الشركات التي تعالج التحديات الحضرية واسعة النطاق في مجالات المناخ والتنقل والبنية التحتية. أما مسار «صناع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي» فقد جمع الشركات التي تطور البنية التحتية الأساسية اللازمة لبناء ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتوسع. في حين تناول مسار «صناع الأسواق» الشركات التي تطبق حلول الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والطاقة والتعليم واتخاذ قرارات الاستثمار.

وشهد الحدث حضور سفراء دولة الإمارات لدى كل من سنغافورة وإندونيسيا وكازاخستان، إلى جانب قيادات من «جي42» و«سبيس42» و«أسترا تيك»، إضافة إلى ممثلين من «إنسبشن» و«أنالوغ». كما حظي المعسكر بدعم واسع من شركاء بريسايت وعملائها، ومن بينهم مايكروسوفت، وHub71، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة أدنوك البرية، و«بروج»، ودائرة الطاقة - أبوظبي، والعديد من الجهات الأخرى.

عروض تفاعلية

وعقب العروض، انتقلت الفعاليات إلى جلسات عرض تجريبية تفاعلية تلتها حلقة نقاشية مع شركاء من بينهم «نفيديا»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و«شروق بارتنرز»، و«أسترا تيك» وبريسايت.

وفي اليوم الثاني، واصل البرنامج زخمه عبر زيارات ميدانية شملت مواقع رئيسية ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من بينها: شركة أدنوك، و«إيه آي كيو» AIQ و«أسترا تيك» و«سبيس42». وقد أتاح ذلك للمؤسسين فرصة التعرف عن قرب على آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبحث العلمي ومنصات الابتكار الوطنية.

ويختتم المعسكر اليوم في مقر بريسايت بجلسات تخطيط استراتيجي وورش عمل حول الجاهزية التجارية وحلقة نقاشية ختامية. كما سيقود شركاء عالميون، من بينهم مايكروسوفت و«كور42» والقابضة (ADQ)، جلسات تدريبية متخصصة لمساعدة الشركات الناشئة على تحسين استراتيجيات دخول الأسواق والاستعداد للتوسع في أسواق المنطقة.