الرسوم الأمريكية - الصينية تضرب الأسهم الأوروبية

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً إضافياً الجمعة بعد إعلان الصين فرض تعريفات جمركية رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تتأخر البورصات الأوروبية في التراجع تحت ضغط المواجهة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين، إذ سجلت قرابة الساعة 10:35 ت غ تراجعات بنسبة 4.46 % في فرانكفورت، و3.83 % في باريس، و3.48 % في لندن، و7.18 % في ميلانو، و5.66 % في مدريد.

وتأثرت أوروبا برسوم جمركية أمريكية بلغت 20 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وتكبد قطاع البنوك في أوروبا، الذي يتأثر بالتوقعات الاقتصادية، أكبر الخسائر بين القطاعات إذ تراجع 3.8 بالمئة.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، الذي سيصدر الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، لتقييم متانة أكبر اقتصادات العالم قبل أن تثير الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية مخاوف الركود.

وأظهرت بيانات الجمعة ركود الطلبيات الصناعية الألمانية في فبراير، بينما جرى تعديل بيانات يناير بالزيادة مما يظهر أن القطاع الصناعي الألماني ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، لكن التعافي قد يكون بطيئاً.

وعلى صعيد الأسهم، هوى سهم شركة جيرشيمر ستة بالمئة بعد تقرير أشار إلى تخلي شركة كيه.كيه.آر عن تحالف استثماري خاص كان يناقش الاستحواذ على شركة صناعة التغليف المتخصصة الألمانية.