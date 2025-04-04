الصين تفرض تعريفات إضافية بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية

أعلنت الصين الجمعة عن سلسلة من الرسوم الجمركية والقيود الإضافية على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة المالية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل.

كما أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الرابع من أبريل.

وقالت وزارة التجارة في بيان «الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية».

كما أضافت 11 كيانا إلى قائمة «الكيانات غير الموثوقة»، مما يسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيانات أجنبية.

وأوضحت وزارة التجارية الصينية أن بكين فرضت كذلك قيودا على سبع من العناصر الأرضية النادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الالكترونية.