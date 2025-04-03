صناع السيارات في أوروبا يطالبون بحل سريع للنزاع التجاري مع أمريكا

أثار تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخاوف شركات صناعة السيارات الأوروبية بشأن الوظائف والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وقالت سيغريد دي فريس، المديرة العامة للجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات في بيان إن مصنعي السيارات في أوروبا قلقون للغاية بشأن تصاعد التوترات التجارية في العالم.

وحث البيان المسؤولين الأوروبيين على الاجتماع بشكل عاجل حتى يتمكنوا من إيجاد حل لأي قضايا تمنع التجارة الحرة والعادلة بين الحلفاء التاريخيين والسماح للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالازدهار مرة أخرى.

وقالت فريس إن شركات صناعة السيارات الأوروبية توفر حوالي نصف مليون وظيفة في أمريكا وصدرت إليها أكثر من 750,000 سيارة في عام 2024.