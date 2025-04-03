«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى ألماتي في كازاخستان 3 يونيو

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إضافة مدينة ألماتي في كازاخستان إلى شبكة وجهاتها الدولية انطلاقاً من مطار زايد الدولي. وستبدأ الخدمة الجديدة اعتباراً من 3 يونيو 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً في أيام الثلاثاء الجمعة والأحد.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ألماتي، والتي تعد إضافة مميزة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، ما يعزز نطاق خدماتنا من مطار زايد الدولي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير خيارات سفر موثوقة وذات قيمة تنافسية، إلى جانب دورنا في تعزيز السفر الجوي بين العاصمة الإماراتية والأسواق الدولية الرئيسية».

وأضاف: «بينما نواصل دعم مسيرة النمو التي تشهدها أبوظبي كمركز رائد للسياحة والأعمال، فإننا نحرص على تلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي، مع توفير خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين».

مع إضافة ألماتي، تسير «العربية أبوظبي» رحلات إلى 30 وجهة مباشرة من مطار زايد الدولي، ما يمنح المسافرين خيارات واسعة للسفر الإقليمي والدولي. وتعد ألماتي، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وأسواقها الحيوية وإرثها الثقافي الغني، وجهة مثالية للمسافرين بقصد الترفيه أو الأعمال.

وتشغل مجموعة «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً مكوناً من 10 طائرات من طراز إيرباص «A320»، وهي من بين الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الطائرة تجربة سفر مريحة مع خدمات «SkyTime» للبث الترفيهي المجاني على متن الرحلة، بجانب قائمة «SkyCafe» التي تقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات بأسعار معقولة. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من برنامج الولاء «Air Rewards» الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى.