أرجيلا العالمية تنقل مقرها الرئيس من لندن إلى دبي

أعلنت أرجيلا، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات والتكنولوجيا القائمة على تحليل البيانات، عن نقل مقرها الرئيس رسمياً من لندن إلى دبي. ويشكل تأسيس الكيان الجديد في منطقة ميدان الحرة، خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الشركة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحول الرقمي، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تأسست أرجيلا في لندن عام 2017، وقدمت الشركة خلال مسيرتها حلول الدعم والاستشارات لمختلف الجهات، بدءاً من الشركات الناشئة الساعية إلى توسيع رقعة عملياتها، وانتهاءً بالمؤسسات الكبرى الراغبة في تحقيق التحول الرقمي القائم على البيانات.

تعمل أرجيلا عن كثب مع مؤسسي الشركات والرؤساء التنفيذيين وفرق الإدارة، لتوفير الإرشادات العملية والدعم الاستراتيجي لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل التكنولوجيا المالية، والبرمجيات، والمؤسسات القائمة على البيانات والمنصات الرقمية. وبفضل افتتاح مقرها الجديد في دبي، أصبحت أرجيلا في قلب واحدة من أسرع البيئات الاقتصادية نمواً في العالم، ما يمكّنها من توفير الدعم المباشر لعملائها في دول الخليج وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

بهذه المناسبة، قال أمار راجاني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أرجيلا: «نحن سعداء بإطلاق عملياتنا رسمياً في دولة الإمارات. تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتحقيق النمو والابتكار، كما تعكس تركيزنا على تزويد المؤسسات بالرؤى الاستراتيجية، والحلول العملية في الأسواق الإقليمية والعالمية».

تساعد أرجيلا الشركات على اكتشاف الفرص الاستثمارية، واستقطاب المواهب وبناء الشراكات، والتوسع في الأسواق الجديدة، من خلال الإرشادات المحلية والعملية، وتسريع التحول الرقمي عبر الاستشارات المتخصّصة والموجهّة، وتبنّي الذكاء الاصطناعي والبيانات بكل وضوح وسرعة.

وتسعى أرجيلا، من خلال وجودها في منطقة ميدان الحرة، إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المتطورة والداعمة، التي تتيح للشركة تقديم خدماتها عالمياً بمرونة وكفاءة. وأضاف راجاني: «هذه لحظة فارقة في مسيرة أرجيلا. لقد بنينا شركة تركز على الرؤى الاستراتيجية والتنفيذ العملي، ومع نقل مقرنا الرئيس إلى دبي، أصبحنا أكثر قدرة على دعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتحقيق النمو، واغتنام الفرص العالمية».