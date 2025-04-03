وزير التجارة الياباني: الرسوم الجمركية الأمريكية "مؤسفة جداً"

أعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو الخميس أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من دول العالم أجمع، بما في ذلك رسوم بنسبة 24% على الصادرات اليابانية، هي إجراء "مؤسف جدا".

وقال الوزير للصحافيين "لقد أوضحتُ أنّ إجراءات التعريفات الجمركية الأحادية التي اتّخذتها الولايات المتحدة مؤسفة جدا، وحضّيت واشنطن بقوة، مرة أخرى، على عدم تطبيقها على اليابان"، مشيرا إلى أنّه تحدّث هاتفيا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قبل أن يفرض ترامب هذه الرسوم.