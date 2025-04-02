أمازون تقدم عرضا لشراء منصة تيك توك

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن إمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية (أمازون دوت كوم ) قدمت عرضا لشراء منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، قبل ساعات من بدء حظر المنصة في الولايات المتحدة السبت المقبل.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن عرض أمازون جاء في خطاب موجه إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عن هذا العرض.

كان الرئيس ترامب قد أعلن في خطاب تنصيبه عن منح المنصة الصينية مهلة لإيجاد مشتر أمريكي لها قبل تطبيق القانون الذي يقضي بحظر نشاطها في الولايات المتحدة استنادا إلى دواعي الأمن القومي.

ووفقا للقانون فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة لمنصة تيك توك مطالبة ببيعها إلى مشتر توافق عليه السلطات الأمريكية وإلا سيتم حظرها في الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى إمكانية تمديد المهلة الممنوحة قبل الحظر، لكنه قال أيضا إنه يتوقع التوصل إلى صفقة بحلول السبت المقبل.

ورفضت أمازون التعليق على هذه الأنباء.

وظهر عرض أمازون في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس ترامب الاجتماع مع مسؤولين كبار لمناقشة انتهاء مهلة بيع تيك توك.

ويحذر كل من مكتب التحقيقات الاتحادي وهيئة الاتصالات الاتحادية من أن بايت دانس قد تقدم بيانات المستخدمين من تاريخ تصفحهم للإنترنت ومواقعهم وهوياتهم البيولوجية مع الحكومة الصينية المستبدة. وتقول تيك توك من ناحيتها إنها لم تفعل ذلك أبداولن تفعله لو طلبت منها الحكومة الصينية. كما لم تقدم الحكومة الأمريكية أي أدلة على قيام تيك توك بتقديم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية.

يذكر أن ترامب لديه ملايين المتابعين على منصة تيك توك، ويشيد بدورها في تعزيز تواصله وشعبيته لدى الناخبين الشباب.