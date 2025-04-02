17.29 مليار درهم إيرادات «موانئ أبوظبي» في 2024

حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية، بلغت 17.29 مليار درهم، وأرباحاً قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 4.51 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 48 % و69 % على التوالي، مقارنةً بعام 2023.

وسلطت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024، على عامها الحافل بالنمو القياسي في الإيرادات والأرباح، حيث قامت بدمج عمليتي استحواذ رئيستين، ودفع عجلة توسعها الدولي المعزز للربحية.

ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتواصل للمجموعة، حيث قامت بدمج شركة «نواتوم»، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، وشركة «جلوبال فيدر شيبينغ»، وهي شركة إقليمية متخصصة في شحن الحاويات- مقرها دبي.

كما نجحت المجموعة في إبرام امتيازات تشغيل لمحطات متعددة الأغراض، ومرافق لوجستية متعددة الوسائط، على امتداد مجموعة من أسرع ممرات التجارة نمواً في العالم، في مصر، وباكستان، وأنغولا، وتنزانيا، وجورجيا.

وأسهمت جميع قطاعات أعمال المجموعة المتكاملة - قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي - في تحقيق الإيرادات القياسية.

وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع استراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.

وأشار معاليه إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي، برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوىً جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن النجاح شكّل خلال عام 2024، العنوان الأبرز لمساعي المجموعة، وأنشطتها الرامية إلى تمكين التجارة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، منوهاً بأن استراتيجية العمل المرنة التي تبنتها «موانئ أبوظبي»، وتوسيع نطاق حلولها الشاملة، التي تركز على تلبية تطلعات المتعاملين، أثمرت في تحقيقها نمواً عضوياً، كما توسّعت المجموعة دولياً، عبر إضافة محطات جديدة، وأصول في القطاعات البحرية والرقمية واللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع الدولي الموّلد للقيمة.

ووسّعت المجموعة حضورها الدولي خلال عام 2024، عبر استحواذات استراتيجية في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وعززت شبكتها العالمية للموانئ والمحطات، عبر إبرام اتفاقيات امتياز جديدة في مصر وباكستان وأنغولا، فيما أعادت هيكلة عملياتها الدولية المتنامية، تحت ثلاث علامات تجارية رئيسة جديدة، هي «موانئ نواتوم»، و«نواتوم البحرية»، و«نواتوم اللوجستية».

وفي خطوة تعكس الدور العالمي المتنامي للمجموعة، تم إدراج ميناء خليفة لأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، الصادرة عن «دروري لاستشارات الأبحاث البحرية»، حيث حلّ في المرتبة 19.

كما حصلت المجموعة على جوائز دولية مرموقة، تقديراً لقوتها المالية، وأدائها الاستثماري، وعلاقاتها مع المستثمرين، إضافةً إلى برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبيئة العمل، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.

وتتبنّى مجموعة موانئ أبوظبي استراتيجية توسّع غير عضوي، للاستحواذ على الأصول اللوجستية، والبحرية والمينائية، إلى تعزز القيمة المضافة، وتقوّي منظومة الأعمال المتكاملة، بهدف تحقيق تطلعات متعامليها، وتعزيز الربط التجاري والخطوط الملاحية، وتوسيع تغطيتها اللوجستية، انطلاقاً من أصولها في أبوظبي.

ولم يقتصر نمو المجموعة في عام 2024 على توسيع حضورها العالمي وتنوعه فحسب، بل أصبح أكثر ربحية، بفضل الاستفادة من التآزر بين قطاعات أعمالها المتكاملة.