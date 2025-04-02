أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي في أبريل

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعالياته المتنوعة لشهر أبريل 2025، والتي تتضمن مجموعة بارزة من المعارض والمؤتمرات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والتقنيات الجيومكانية والعقارات والفنون والتعليم والرعاية الصحية والسفر وخدمات الشحن الجوي اللوجستية، وغيرها، ما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به دبي كمركز عالمي لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وخلق الفرص الاقتصادية.

ويشهد شهر أبريل تنظيم 16 فعالية متنوعة، تشمل سوق السفر العربي (28 أبريل - 1 مايو)، وفعاليات قطاع الرعاية الصحية مثل المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية (9-12 أبريل) ومعرض دبي ديرما (14-16 أبريل)، بالإضافة إلى فعاليات عالمية في قطاع الطيران مثل منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (15 – 17 أبريل)، وفعاليات رائدة في قطاع الطاقة مثل معرض الشرق الأوسط للطاقة (7 – 9 أبريل)، ومؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك" (21 – 23 أبريل). كما تتضمن الفعاليات المنتدى المستقبلي: الأسبوع الجيومكاني للجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد (6 – 11 أبريل).

وتفصيلاً، تتضمن أجندة فعاليات شهر أبريل كلاً من:

معرض الشرق الأوسط للطاقة: 7-9 أبريل

يعود معرض الشرق الأوسط للطاقة في دورته التاسعة والأربعين، ليجمع قادة وخبراء قطاع الطاقة من أكثر من 170 دولة. وتستعرض فعالية هذا العام خمس قطاعات رئيسية في مشهد تحول الطاقة، بما فيها الحلول الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والمولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة، والنقل والتوزيع، واستهلاك الطاقة وإدارتها. ويعمل المعرض على تسهيل عقد الشراكات التحويلية من أجل خلق مستقبل منخفض الكربون عبر التركيز الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار.

الأسبوع الجيومكاني للجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد 2025: 6-11 أبريل

يُقام هذا الحدث الأكاديمي والصناعي في قاعة الشيخ مكتوم، ويتضمن 16 ورشة عمل تتناول مواضيع متنوعة مثل استخدام رصد الأرض والذكاء الاصطناعي الجيومكاني لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث. ويعزز هذا الحدث، الذي تنظمه الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد، التعاون متعدد التخصصات بين مطوري التقنيات وعلماء البيانات ومستخدمي التطبيقات.

معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية: 8-10 أبريل

يُعد معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية حدثاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الترفيه والجذب السياحي، ويجمع ممثلي الشركات العاملة في قطاع الترفيه، بما فيها مراكز الترفيه العائلية والمتنزهات الترفيهية والمائية وصالات الألعاب الإلكترونية ومناطق الواقع الافتراضي، وغيرها. ويستقطب المعرض أكثر من 300 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة، ويتيح للمشاركين فرصة عرض منتجاتهم وابتكاراتهم والتواصل مع قادة القطاع واستكشاف فرص الأعمال الجديدة. وتتمثل أهم فعاليات معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية في معرض مشغلي المنتزهات وحقوق الامتياز، والذي يركز على جانبيّ الترخيص والامتياز في القطاع.

المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية: 9-12 أبريل

يعد المؤتمر السنوي للجمعية العربية للأشعة التداخلية أكبر فعالية في مجال الأشعة التداخلية في المنطقة، ويُقام بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً يقدمون مجموعة من المحاضرات والعروض التقديمية المباشرة حول الحالات الطبية. ويُغطي المؤتمر مجموعة واسعة من التخصصات التي تشمل طب الأورام التداخلي والانسداد وأمراض الشرايين الطرفية والتعامل مع السكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية وغيرها، بالإضافة إلى برنامج مخصص لمناقشة التدخلات العصبية. كما يُمكن للمشاركين استكشاف أحدث التطورات في العلاج الموجّه بالصور، والحصول على التدريب العملي من خلال جلسات مُصممة خصيصاً لمختلف الممارسات السريرية في مختلف أنحاء العالم العربي.

معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: 14-16 أبريل

يعود معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في دورته الحادية والعشرين، وهو الحدث الوحيد في المنطقة المخصص لشركات قطاع الأخشاب وتصميم آلات تصنيع الأخشاب. ويستقطب المعرض أكثر من 680 شركة عارضة من أكثر من 130 دولة، ويوفر فرصة لعقد الصفقات التجارية الحصرية وإطلاق المنتجات الجديدة وتقديم العروض التوضيحية المباشرة. ومع تزايد استخدام الأخشاب في قطاع البناء المستدام، يسلط الحدث الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات في استخدامات الأخشاب بشكل مستدام. ويُقام على هامش الفعالية منتدى الأخشاب للوقوف على التوجهات والفرص والتحديات الحالية في قطاع الأخشاب، بالإضافة إلى إجراء مناقشات وجلسات حوارية مع أبرز الشخصيات والقادة في القطاع.

معرض العقارات الدولي: 14-16 أبريل

يمثل معرض العقارات الدولي أكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط ويوفر منصة استثنائية لبيع وشراء العقارات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الجهات العارضة العالمية، بما في ذلك أبرز المطورين العقاريين على المستوى الإقليمي والعالمي، ويوفر فرصاً لا مثيل لها للاستثمار السكني والتجاري. كما يشارك في المعرض العديد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات المحاماة والوكلاء العقاريين، ما يجعله وجهة شاملة ومناسبة للمشترين والبائعين. ويغطي برنامج المؤتمر الحافل مواضيع مختلفة، مثل توجهات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والمسائل التنظيمية وآخر التطورات في المعاملات العقارية على مستوى العالم، ويمكن للمشاركين الاستفادة من برنامج المستثمرين وخبراء العقارات العالميين الذي يمتد لخمسة أيام، ويتضمن زيارات وجولات ميدانية إلى شركات التطوير العقاري واجتماعات مع شركات العقارات.

دبي ديرما: مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر: 14-16 أبريل

يُعدّ معرض دبي ديرما واحداً من أكبر التجمعات العلمية المتخصصة بالعناية بالبشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين من المؤتمر أكثر من 330 محاضرة و50 ورشة عمل يقدمها أبرز الخبراء العالميون، كما يقدم نقاط التعليم الطبي المستمر، حيث يُعقد بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الإقليمية الرائدة في مجال الأمراض الجلدية. وتشهد دورة هذا العام مشاركة حوالي 1,500 علامة تجارية عالمية، مما يوفر فرصة استثنائية للمشترين والمزودين على حدٍ سواء.

منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 15-17 أبريل

تعود الفعالية السنوية الأضخم من نوعها عالمياً في قطاع الشحن الجوي إلى دبي في عام 2025، استكمالاً لنجاح دورتها العام الماضي في هونج كونج. ويُقام المنتدى على مدار ثلاثة أيام يسلط خلالها الضوء على أحدث التوجهات والرؤى في التكنولوجيا والابتكار والأمن والجمارك وعمليات الشحن والاستدامة في قطاع الشحن الجوي. وتشمل أجندة المنتدى جلسات عامة ومسارات متخصصة وورش عمل وقمم تنفيذية بحضور الخبراء وأبرز صناع القرار في القطاع. ويقام على هامش المنتدى المعرض التجاري الذي يوفر منصة مثالية لشركات الطيران، ومزودي الحلول والمطارات، ومزودي خدمات المناولة الأرضية، وشركات الشحن الجوي لعرض أحدث المنتجات والحلول وإقامة شراكات تجارية رئيسية.

معرض فنون العالم دبي: 17-20 أبريل

أصبح معرض فنون العالم دبي حدثاً بارزاً في الأجندة الثقافية للمدينة، حيث يجمع بين مزايا التسوق والتجارب التفاعلية الغامرة. ويتضمن المعرض أكثر من 10,000 عمل فني من أكثر من 400 معرض وفنان من أكثر من 60 دولة، ويفتح أبوابه أمام مقتنيي الأعمال الفنية والمستثمرين والجمهور على حد سواء. وتستند فلسفة المعرض إلى إتاحة الأعمال الفنية للجميع، حيث يوفر أعمالاً فنية بأسعار تبدأ من 100 دولار أمريكي فقط (367 درهماً إماراتياً). وعلى هامش المعرض، يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الفنية المباشرة وورش العمل والجلسات الحوارية والأنشطة الإبداعية مثل معرض الفن الحضري دبي، بالإضافة إلى إقامة حفل توزيع جوائز الفنانين، والوجهات العائلية مثل نادي التصوير المخصص للأطفال من شركة نيكون.

معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي: 19-20 أبريل

يجمع معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي في نسخته الثالثة والأكبر على الإطلاق، كل ما يتعلق بقطاع رعاية الحيوانات الأليفة، من الأغذية والإكسسوارات إلى الخدمات البيطرية والرعاية الصحية. ويوفر هذا الحدث، الذي يستمر ليومين، منصة تفاعلية للخدمات التجارية بين الشركات، إضافة إلى برنامج متكامل مخصص للمستهلكين. كما يشمل المعرض مؤتمراً للطب البيطري وورش عمل وعروض عملية في المختبرات. ويمكن لمُلّاك الحيوانات الأليفة الاستمتاع بمجموعة من العروض الترفيهية المميزة، تشمل عروضاً للكلاب والقطط، وعروضاً إرشادية للعناية بالحيوانات الأليفة، وجلسات تدريبية. ومع تزايد الطلب على المنتجات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، يُعد هذا المعرض حدثاً رئيسياً للمتخصصين في هذا القطاع ومحبي الحيوانات على حد سواء.

معرض المدرسة والحضانة: 19-20 أبريل

يجمع معرض المدرسة والحضانة، الحدث الرائد في مجال التعليم في المنطقة، نخبة من المؤسسات التعليمية لمساعدة العائلات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أطفالهم، حيث يساعد الأهالي في التعرف على هياكل الرسوم الدراسية وإجراءات القبول من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية من خلال جلسات حوارية مع الخبراء وجلسات الأسئلة والأجوبة والتفاعل المباشر مع ممثلي المدارس. وصُمم هذا الحدث لدعم جميع مراحل التعليم الأكاديمي للطفل، ويوفر منصة قيّمة للتعرف على أفضل المدارس والحضانات في دولة الإمارات.

مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2025: 21-23 أبريل

يعتبر مؤتمر جوتيك منصة دولية رئيسية للابتكار في قطاع النفط والغاز، وتقام دورته السادسة بالشراكة مع جمعية مهندسي البترول، ويوفر برنامجاً شاملاً يتضمن أكثر من 300 عرض تقديمي تقني حول مجموعة مختارة من أبرز الأبحاث الفنية، إضافة إلى 50 جلسة فنية وتنفيذية. ويجمع جوتيك، الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام، أبرز المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة ومزودي التقنيات الرئيسيين لمناقشة مواضيع أساسية مثل كفاءة الإنتاج والتحول الرقمي والحد من البصمة الكربونية. وإضافة إلى المؤتمر، يسلط المعرض التجاري الضوء على أحدث التقنيات والخدمات المتقدمة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز.

دوموتيكس الشرق الأوسط: 22-24 أبريل

يُعد دوموتيكس الشرق الأوسط من الفعاليات الرائدة لقطاع السجاد وحلول الأرضيات في المنطقة، حيث يجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لمشاركة أحدث التوجهات ورسم ملامح المستقبل على مدى ثلاثة أيام. وتتولى تنظيم المعرض دوموتيكس، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السجاد منذ ما يزيد عن 35 عاماً. ويمنح المعرض الحضور فرصة التعرف على مجموعة واسعة من حلول الأرضيات والمواد المميزة. ومع ازدهار قطاعي البناء والضيافة في المنطقة، يقدم المعرض أفكاراً حصرية حول اتجاهات السوق والابتكارات، ما يرسخ مكانته الكبيرة للشركات المتخصصة في الأرضيات والتصميم والتجهيزات الداخلية.

سوق السفر العربي: 28 أبريل - 1 مايو

تقام الدورة الثانية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي، الفعالية الرائدة في قطاع السفر الداخلي والخارجي في الشرق الأوسط، هذا العام لمواصلة رسم ملامح مستقبل السياحة. ويجمع سوق السفر العربي بين ممثلي الوجهات العالمية ومنظمي الرحلات السياحية وروّاد قطاع الضيافة، ويوفر منصة مهمة لعقد الشراكات ودفع عجلة نمو القطاع. وعلى مدار أربعة أيام حافلة بالفعاليات، يمكن للمشاركين الاستماع إلى كبار المتحدثين ورواد الأعمال والشخصيات القيادية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها الوجهات، وتكنولوجيا السفر، والخطوط الجوية، والرحلات البحرية، والضيافة، وتأجير السيارات، والفنادق، مع الاستفادة من الأفكار والرؤى المبتكرة حول الاتجاهات التي تُعيد تشكيل قطاع السفر العالمي.

معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد): 29 أبريل - 1 مايو

يعود معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد) في دورته الحادية والعشرين، وهو الفعالية الرائدة عالمياً في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية التي تجمع ممثلي الإغاثة العالميين مع الشركات والحكومات. ويستضيف مؤتمر هذا العام أكثر من 130 متحدثاً بارزاً و170 جلسة تُركز على الدبلوماسية الإنسانية في سياق العديد من المجالات، مثل تحقيق الأمن الإنساني والتغير المناخي والهجرة والتحديات الصحية العالمية. ويشهد معرض ديهاد حضور مجموعة من أبرز المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مقدمي الخدمات الإغاثية من القطاع الخاص. كما تشمل الفعالية معرضاً يقدم أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الاستجابة للأزمات، مع إمكانية الحجز المسبق للاجتماعات من أجل تعزيز فرص إقامة الأعمال الجديدة.

المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث: 29 أبريل - 1 مايو

يُقام المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث بالتزامن مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد)، ويوفر منصة حيوية لمجتمع إدارة الطوارئ والكوارث على مستوى العالم. ويتيح المؤتمر في نسخته السادسة عشرة للجهات الحكومية ووكالات الإغاثة وخبراء الاستجابة فرصة لتبادل أحدث الحلول والابتكارات. كما تساهم ورش العمل وجلسات الأسئلة والأجوبة في دعم مشاركة المعارف واكتساب الخبرات والاطلاع على التجارب القيّمة، بينما يقدم المعرض التجاري أحدث معدات الإنقاذ والتقنيات والابتكارات وحلول الاستعداد للكوارث.