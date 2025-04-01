إيطاليا تجري أول تجربة لخلط الغاز الطبيعي والهيدروجين

أطلقت إيطاليا أول تجربة وطنية لخلط الغاز الطبيعي مع 5% من الهيدروجين في شبكة توزيع الغاز التي تخدم منطقة سكنية بمدينة كاستيلفرانكو إميليا، وذلك في خطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية.

ويعد هذا المشروع التجريبي خطوة هامة نحو تقليل تأثير الطاقة على البيئة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وتأتي تجربة "Inrete Distribuzione Energia"، التابعة لمجموعة "Hera"، بالتعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة ولجنة الغاز الإيطالية، وفقًا لبروتوكول يتيح خلط الغاز الطبيعي مع نسبة تصل إلى 10% من الهيدروجين في شبكات التوزيع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.

وتستهدف التجربة، التي ستنتهي في 3 أبريل، إدخال خليط يحتوي على 5% من الهيدروجين في قسم معزول من شبكة الغاز يخدم حوالي 40 عائلة في المدينة.

ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الإدارة البلدية وبالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وقال أورازيو إياكونو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Hera"، إن نموذج أعمال المجموعة يدمج النمو الصناعي مع الاستدامة الملموسة، من خلال استثمارات إستراتيجية تهدف إلى تطوير الأعمال وجعل المناطق التي تعمل فيها أكثر قدرة على المنافسة، والمرونة في مواجهة التحديات العالمية.

من جانبه، أكد ميشيل دي باسكال، رئيس منطقة إميليا رومانيا، أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركات التي تؤمن بالابتكار والبحث التكنولوجي، مضيفا أنه ورغم أن هذه التقنية آمنة ومعروفة، إلا أنها تواجه تحديات ثقافية في بعض البلدان، معتبرا التجربة نحتفل نقطة تحول مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.