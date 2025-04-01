رئيس وزراء اليابان يسعى لاستثناء بلاده من رسوم ترامب على السيارات

أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الثلاثاء أن حكومته تعتزم بذل جهود أخيرة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء بلاده من زيادة الرسوم على السيارات، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد الأربعاء.

وقال إيشيبا للصحفيين إنه على استعداد للتوجه إلى واشنطن للتفاوض مباشرة مع ترامب.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في جمع رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات الخميس المقبل. ومن المقرر توسيع نطاق الرسوم لتشمل قطع غيار السيارات خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تتمكن اليابان حتى الآن من الحصول على استثناءات من الرسوم على الرغم من كونها أكبر حليف لأمريكا في آسيا.

وقد عززت اليابان من تعاونها مع دول أخرى متضررة من الرسوم. وكان وزير التجارة الياباني يوجي موتو قد توجه إلى سول للقاء نظرائه من كوريا الجنوبية والصين، واتفقا على تعزيز التجارة الحرة والنزيهة والاستثمار، وقالوا إن سياسات التجارة التي يتبناها ترامب تفاقم الحمائية.

وقال إيشيبا " لا أتردد في الذهاب إلى واشنطن إذا لزم الأمر".

وأضاف إيشيبا أن المسؤولين من جميع الوزارات المعنية، يما في ذلك الخارجية والتجارة والمالية، تعمل" على مدار اليوم" للتفاوض مع نظرائها الأمريكيين لحل المسألة.

وأوضح" عندما تتضح الصورة كاملة بالنسبة لي وأرى أنه من الملائم بالنسبة لي أن أذهب، سوف أقوم بذلك بدون تردد".

وقال إنه في حال تم فرض الرسوم، فإن الحكومة سوف تبذل قصارى جهودها لتقليص تأثيرها على الصناعات والوظائف اليابانية.