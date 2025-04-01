المكسيك تطالب أمريكا بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة

طالبت مكسيكو أمس الإثنين واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية التي تربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك قبيل رسوم جمركية جديدة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها الأربعاء.

وقال وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي لنظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال محادثة هاتفية أورد مضمونها بيان رسمي مكسيكي إنّ هذه المعاهدة التجارية "أفادت الدول الثلاث" ويجب أن "تظلّ سارية المفعول".

وأضاف البيان الصادر عن أمانة الشؤون الخارجية في الحكومة المكسيكية أنّ دي لا فوينتي شدّد على أنّه "بالنظر إلى أنّ المعاهدة أفادت الدول الثلاث، لذلك يجب أن تبقى سارية المفعول ويجب البدء بمراجعتها سريعا".

و"اتفاقية كندا-الولايات المتحدة-المكسيك" التي حلّت مكان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" كان مقرّرا أساسا أن تتمّ مراجعتها في 2026.

وعلى غرار سائر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فإنّ المكسيك تحبس أنفاسها لمعرفة ما ستكون عليه التعريفات الجمركية الجديدة التي يعتزم ترامب فرضها الأربعاء.