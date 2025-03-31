هبوط الأسهم العالمية وارتفاع أسعار الذهب

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، الاثنين، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية في طوكيو وتايوان بأكثر من 4%، فيما ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد عند 3154 دولاراً للأوقية.

وانسحب المستثمرون حيث لجأوا إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب، مع تزايد المخاوف بشأن مزيج محتمل من تفاقم التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب خوف الأسر من الإنفاق بسبب الحرب التجارية التي تصاعدت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%.

وافتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض، حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1% ليصل إلى 8576.54 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 7829.09 نقطة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1 % ليصل إلى 22222.99 نقطة.

وهبط مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 1.3 % بعدما ضرب زلزال قوي مركزه ميانمار المنطقة، ما أحدث دماراً هائلاً في البلاد، وأضراراً أقل في أماكن مثل بانكوك، رغم انهيار أحد المباني المكتبية الشاهقة قيد الإنشاء.

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي بنسبة 4.1 % ليصل إلى 35617.56 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.3 % ليصل إلى 23119.58 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3335.75 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3 % ليصل إلى 2481.12 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.7% ليصل إلى 7843.40 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4.2 %.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على تراجع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعاً بواقع 715 نقطة، أو 1.7 %، ليصل إلى 41583.90 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 112.37 نقطة، أو 2 %، ليصل إلى 5580.94 نقطة، مسجلاً أحد أسوأ أيامه خلال العامين الماضيين. وكان هذا خامس أسبوع له من الخسائر خلال الستة أسابيع الماضية.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 481.04 نقطة، أو 2.7 %، ليصل إلى 17322.99 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 44 سنتاً ليصل إلى 69.8 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 46 سنتاً ليصل إلى 73.22 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 149.13 يناً يابانياً من 149.84 يناً، فيما استقر سعر اليورو دون تغيير عند 1.0830 دولار.