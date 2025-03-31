الإمارات وجهة رئيسية للفعاليات العالمية في أبريل

تستضيف دولة الإمارات خلال شهر أبريل المقبل، مجموعة من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى التي تعكس دورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتتميز الفعاليات التي تستضيفها الإمارات بالحضور والمشاركة الدولية الواسعة، ما يعزز مكانتها كوجهة عالمية أولى لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

(AIM للاستثمار)

وتستعد أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة من كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 التي تعقد من 7 إلى 9 أبريل المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي.

وأكدت أكثر من 170 دولة مشاركتها في المعرض الدولي لقمة AIM للاستثمار 2025 والذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين.

(الطوارئ والأزمات 2025)

وتُنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدورة الثامنة من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم "معرض تقنيات إدارة الأزمات" بالتزامن مع القمة، بهدف إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على المبادرات الإستراتيجية المشتركة التي تدعم الاستعداد والاستجابة الفعالة للأزمات.

(الحركة الجوية)

وتستضيف أبوظبي النسخة 64 من المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية (IFATCA2025)، في الفترة من 28 أبريل ولغاية 2 مايو 2025، بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية والعديد من الشركات الرائدة في قطاع الطيران المدني.

(الإنتاج المحلي)

وتنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي، التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المنتدى أكثر من 4000 مشارك، ويناقش العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالإنتاج المحلي المستدام، ونقل التكنولوجيا، وسبل تعزيز الشراكات لتحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة.

(أبوظبي العالمي للصحة)

وتستعد دائرة الصحة - أبوظبي، لإطلاق النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للصحة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من هذا الحدث أكثر من 15 ألف مشارك، وما يزيد على 325 جهة عارضة.

(القمة الثقافية أبوظبي)

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة السابعة من منتداها العالمي الرائد "القمة الثقافية أبوظبي" خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2025 في منارة السعديات في المنطقة الثقافية بأبوظبي تحت شعار "الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد"، حيث ستلقي الضوء على العلاقة الحيوية بين الثقافة والإنسانيّة، في ظلّ فترة تحوّلاتٍ متسارعة.

(العدالة والسلام)

وتستعد دبي لاستضافة أكبر قمة عالمية للعدالة والحب والسلام، حيث ستجمع أكثر من 2,800 من صناع السلام من جميع أنحاء العالم، وذلك في مركز دبي للمعارض (DEC) في إكسبو سيتي دبي يومي 12 و13 أبريل 2025.

(أسبوع الذكاء الاصطناعي)

وتنطلق في دبي خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يتضمن العديد من المؤتمرات والمبادرات والمعارض بهدف استعراض رؤية دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي وتوظيف فرصه الواعدة.

ويستضيف الحدث النسخة الثالثة لقمة "آلات يمكنها أن ترى"، و"مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يتوقع أن يجذب أكثر من 8,000 خبير في القطاع، وما يزيد على 500 مستثمر وأكثر من 100 متحدث و100 عارض من أكثر من 100 دولة.

(الألعاب والرياضات الرقمية)

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، والذي سيقام خلال الفترة من 25 أبريل حتى 11 مايو 2025.

ويشهد المهرجان إقامة معرض GameExpo، وقمة GameExpo، وبطولة دبي للأزياء التنكرية، ومنافسات Play Beyond، إضافة إلى البطولات في مختلف أنحاء المدينة، والتحديات التعليمية، والتجارب التفاعلية التي تتيح للحضور التفاعل مع عالم الألعاب والتعلم.

(سوق السفر العربي)

وتنعقد الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي، في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 أبريل و1 مايو 2025، ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 47 ألف مشارك، كما سيضم أكثر من 2600 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية.

(الشارقة القرائي للطفل)

وتنطلق الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 4 مايو 2025 في مركز إكسبو الشارقة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الإصدارات الجديدة المخصصة للأطفال واليافعين إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات التفاعلية والعروض المسرحية والفنية والأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تستمر على مدار 12 يوما.