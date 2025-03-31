إحراق شواحن كهربائية خاصة بسيارات تيسلا في فرنسا

تعرض 12 جهاز شحن كهربائي فائق السرعة خاصا بسيارات تيسلا للحرق في مرآب أحد المتاجر في وسط فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس الأحد.

وأكد المصدر ما ورد في صحيفة لو بروغريه المحلية عن إحراق الشواحن ليل الأربعاء الخميس في بلدة سان شامون في إقليم لوار.

وأصيب اثنان من أجهزة الشحن التي تبلغ قيمتها عشرات آلاف اليوروهات بتلف كامل، في حين تعرضت الأجهزة الأخرى لأضرار.

وكتب المرتكبون على أرضية الموقف باللون الابيض عبارة "حملة وُلدت لتحرق ضد تيسلا".

وقال المصدر في الشرطة إن هذا هو "أول عمل يستهدف أعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك" في لوار.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق بشأن "التسبب بأضرار وتدمير بواسطة الحرق"، ولكن لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وسبق أن سجلت أعمال تخريب ضد تيسلا في أوروبا منذ تعيين الرئيس دونالد ترامب ماسك مستشارا له ودعم الملياردير الأمريكي للأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إحراق أكثر من عشر سيارات تيسلا في هجوم على معرض بالقرب من مدينة تولوز في جنوب فرنسا، ما أسفر عن احتراق ثماني سيارات بالكامل وإصابة أربع أخرى بأضرار.

ووصفت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي موجة الهجمات الأخيرة على تيسلا في الولايات المتحدة بأنها "ليست أقل من إرهاب داخلي".