أمريكا تلغي تراخيص تسمح لشركات نفط وغاز بالعمل في فنزويلا

أعلنت كراكاس أمس الأحد أن الولايات المتحدة ألغت تراخيص كانت قد منحتها سابقا لشركات نفط وغاز للعمل على الأراضي الفنزويلية رغم العقوبات التي تفرضها.

وفي حين لم تُحدد فنزويلا الشركات التي أُلغيت تراخيصها، توقع خبراء أن تتأثر شركتا النفط الأوروبيتان العملاقتان، ريبسول الإسبانية وموريل آند بروم الفرنسية، بعد أن أمرت واشنطن شركة شيفرون الأميركية العملاقة بالانسحاب من البلاد في فبراير الماضي.

وصرحت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في بيان على تليغرام "أود أن أبلغكم بأننا حافظنا على تواصل مستمر مع شركات النفط والغاز العابرة للحدود العاملة في البلاد، وأن هذه الشركات تبلغت في الساعات الأخيرة من الحكومة الأمريكية إلغاء تراخيصها".

أضافت "كنا مستعدين لهذا الوضع ونحن على استعداد لمواصلة الوفاء بالعقود مع هذه الشركات".

والشركات التي تخالف أي حظر أمريكي نفطي وغيرها من التوجيهات تعرض نفسها لعقوبات.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية فبراير ترخيص شركة شيفرون الذي كان يسمح لها بالعمل في فنزويلا رغم العقوبات.

وكانت شركات أخرى قد حصلت على تراخيص مماثلة.

ويسعى ترامب إلى خنق فنزويلا اقتصاديا بهدف اضعاف رئيسها نيكولاس مادورو، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين.

ولا تعترف الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بفوز مادورو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وتتهمه بتزويرها.

ويبلغ إنتاج فنزويلا من النفط نحو مليون برميل يوميا حاليا، بعد أن كان انتاجها يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل 25 عاما.