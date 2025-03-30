علماء روس يبتكرون محفزاً جديداً لتعزيز إنتاج النفط الثقيل عالي اللزوجة

تمكن علماء في جامعة قازان الفيدرالية الروسية بالتعاون مع شركتين روسيتين من ابتكار محفزات أساسها الحديد والنيكل والكوبالت والكروم والنحاس تسهم في زيادة إنتاج النفط الثقيل عالي اللزوجة.

واختار العلماء تركيبة المحفز الأكثر ملاءمة وهي خليط من الحديد والنيكل بنسبة 85:15 واختبروه في ظروف ميدانية لاستخراج النفط من بئر بحقل أكسينوفسكوي في مقاطعة سامارا على مدى أربعة أشهر من الإنتاج باستخدام المحفز وكانت النتيجة انخفاض محتوى الماء في النفط المستخرج من 99 إلى 30 بالمائة حيث يشكل ارتفاع نسبة المياه مشكلة خطيرة تعقد عملية تنظيف المواد الخام وتؤدي إلى تآكل المُعَدَّات.

ونتيجة لاستخدام المحفز الجديد زاد إنتاج النفط، ما يدل على الكفاءة العالية لهذه الطريقة بالإضافة إلى ذلك، يسمح استخدام التحليل الحراري المائي التحفيزي بخفض تكاليف الطاقة وبالتالي، فإن ابتكار هذا المحفز المعدني، يفتح إمكانيات جديدة لاستخراج النفط الخام عالي اللزوجة.

من جانبه قال"إريك موخاميتدينوف" مديرالمشروع الباحث الأول في مختبر بحوث أساليب تحسين استخلاص النفط بجامعة قازان الفيدرالية:"نخطط لمواصلة البحث من أجل تحسين تركيبة المحفز وتوسيع نطاق استخدامه لأنه ليس مستبعدا استخدام هذه الطريقة مستقبلا في حقول نفط أخرى عالية اللزوجة، ما يرفع جدواها الاقتصادية".