ترامب: لا أكترث إن ارتفعت أسعار السيارات بسبب الرسوم الجمركية

ترامب "لا يكترث" في حال أدت رسومه الجمركية إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق الأميركية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عن "عدم اكتراثه" في حال دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها على السيارات المستوردة بشركات صناعة السيارات الأجنبية إلى رفع أسعارها داخل الولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن ترامب حذر الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات خارج الولايات المتحدة من إجراءات انتقامية إذا رفعوا أسعارهم، لكنه صرّح لشبكة "ان بي سي نيوز" أن أي زيادة على أسعار السيارات ستكون ببساطة عاملا مساعدا للشركات المصنعة الأميركية.

وقال لمذيعة "أن بي سي" كريستين ويلكر "لا اكترث. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنهم إذا فعلوا، سيشتري الناس السيارات الأمريكية الصنع. لدينا الكثير منها".

والخميس فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المصنّعة خارج الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 3 أبريل.

وسيتم إرجاء فرض الرسوم على قطع غيار السيارات من الدول المشمولة باتفاقية التجارة الأمريكية مع المكسيك وكندا.

ويعتزم ترامب أن يثبت الرسوم على السيارات المستوردة بهدف تعزيز الإنتاج الأمريكي، لأن هذا من وجهة نظره يساهم في إنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.

وعلى الرغم من تفاؤله، تراجعت أسهم كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية، وحذر خبراء من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر سلبا على المستهلك الأمريكي.

وعندما سُئل ترامب عن رسالته الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات العالمية، وما إذا كان قد حذّرهم من رفع الأسعار، أجاب "الرسالة هي تهانينا، إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فستربحون الكثير من المال".

أضاف "وإن لم تفعلوا، فربما ستضطرون للقدوم إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليكم رسوم جمركية".