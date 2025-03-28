غرفة تجارة دبي تبحث "إعداد تقارير الاستدامة" مع القطاع الخاص

نظّمت غرفة تجارة دبي ندوة افتراضية حول إعداد تقارير الاستدامة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية هذه التقارير في تعزيز الشفافية الخاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين والجهات الناظمة.

وناقشت الفعالية التي نظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بحضور 147 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص، دور تقارير الاستدامة باعتبارها أداة رئيسية تتيح للشركات إثبات أدائها المرتبط بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالتزامن مع إدارة المخاطر والتفاعل مع كافة الشركاء.

كما ناقشت أهداف ومعايير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقها مركز أخلاقيات الأعمال العام الماضي، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

وشهدت تقديم عرض توضيحي من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة- فرع الإمارات حول مبادئ الميثاق وإطار إعداد التقارير الخاصة به، بالإضافة إلى بعض الرؤى القيّمة حول مواءمة العمليات التجارية مع معايير الاستدامة العالمية.