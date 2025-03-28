طيران الإمارات تستأنف رحلتها اليومية الثانية إلى بيروت اعتباراً من أول أبريل

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف تشغيل رحلتها اليومية الثانية بين دبي وبيروت اعتباراً من 1 أبريل 2025، وذلك على متن طائرتها البوينغ 777-300ER، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة.

وستقلع الرحلة رقم "ئي كيه 957" من دبي في الساعة 7:30 صباحاً لتصل إلى بيروت الساعة 10:35 صباحاً، أما رحلة العودة "ئي كيه 958"، فستغادر بيروت الساعة 12:05 ظهراً لتصل إلى دبي الساعة 4:55 عصراً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وبيروت).

وتوفر الرحلة اليومية الإضافية للمسافرين من بيروت خياراً إضافياً لزيارة العائلة والأصدقاء في دبي، بالإضافة إلى تجربة سفر سلسة ومريحة لمسافري رحلات المتابعة عبر دبي إلى وجهات طيران الإمارات حول العالم، مثل سيدني وملبورن ومونتريال وتورونتو ونيويورك وكوالالمبور وبانكوك وموريشيوس وغيرها من الوجهات الرئيسية في آسيا والمحيط الهندي.

لمزيد من المعلومات ولحجز التذاكر، يرجى زيارة emirates.com. كما يمكن أيضاً حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الإمارات، أو متاجر طيران الإمارات، أو مركز اتصال طيران الإمارات، أو عبر وكلاء السفر.