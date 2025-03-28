فلاي دبي تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بيزا الايطالية

أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها المباشرة بين مدينة بيزا الايطالية ودبي.

وستشغل الناقلة رحلاتها الى هذه المدينة انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار بيزا الدولي اعتباراً من 1 أبريل 2025، لتوفر للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي خدمات سفر مريحة وموثوقة إلى وجهة العطلات الشهيرة في إيطاليا.

ومع استئناف الرحلات إلى بيزا، يمكن للمسافرين الاستمتاع بجمال وتاريخ منطقة توسكانا الإيطالية الغني، بينما يمكن للمسافرين من إيطاليا استكشاف ما تقدمه دبي وما بعدها عبر شبكة فلاي دبي.

تميزت دبي بموقعها الاستراتيجي الذي جعل منها مركزاً عالمياً للطيران يوفر للمسافرين رحلات متابعة أكثر سلاسة إلى وجهات فلاي دبي الفريدة لقضاء العطلات، بما في ذلك مومباسا في كينيا، ولنكاوي وبينانغ في ماليزيا، وجزر المالديف، وصلالة في عُمان، بالإضافة إلى دار السلام وزنجبار في تنزانيا . يعزز استئناف رحلات فلاي دبي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، مكانة مطار بيزا كمركز استراتيجي للربط الدولي لدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة توسكانا.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الاقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "منذ عام 2009، التزمنا بفتح أسواق جديدة غير مخدومة، وتعزيز الربط الجوي لمسافرينا ورحلاتنا التي نشغلها الى مدينة بيزا بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا تؤكد ذلك. ومع اقتراب موسم السفر الصيفي المزدحم، نتطلع إلى الترحيب بمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا لتجربة سفر مريحة سواءً كانوا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية."

تُشغل فلاي دبي رحلات إلى خمس وجهات في إيطاليا، هي كاتانيا، وميلانو-بيرغامو، ونابولي، وأولبيا (كوجهة صيفية موسمية)، وبيزا.

وقال روبرتو نالدي، الرئيس التنفيذي لشركة توسكانا أيروبورتي: "يسرنا الإعلان عن استئناف الرحلات المباشرة إلى دبي. وهذا الربط مع مطار دبي يعزز دور مطار بيزا كمركز دولي هام، مما يوفر لمسافرينا فرص سفر أوسع وأسهل وصولاً". وأضاف: "يُعد استئناف هذا الخط دليلاً على الثقة والنمو اللذين يُسهمان في تعزيز السياحة وتدفق حركة التجارة والسياحة بين توسكانا والأسواق العالمية".

يمكن لمسافري فلاي دبي الاستمتاع بمقاعد فلاي دبي المميزة التي تتحول الى سرير، وقوائم الطعام المستوحاة من المطابخ العالمية، وساعات من الترفيه في درجة الأعمال، بينما يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية الاسترخاء والاستمتاع برحلتهم على مقاعد مريحة قابلة للامالة ومسند رأس جلدي قابل للتعديل.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 130 وجهة في 55 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتشغل الناقلة أسطولاً حديثا يتألف من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.