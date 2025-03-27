9 ليالٍ احتفالات العيد في القرية العالمية

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لاستقبال عيد الفطر السعيد بمجموعة متألقة من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، وذلك في إطار حملة #العيد_في_دبي التي تنظم على مستوى الإمارة.

وتستقبل القرية العالمية عيد الفطر السعيد بتسع ليالٍ من الألعاب النارية المبهرة ومجموعة متألقة من تجارب الترفيه والتسوق والطعام الاستثنائية ابتداءً من 28 مارس وحتى 6 أبريل 2025 وتظهر بهجته من خلال فعاليات وتجارب عدة مستوحاة من وحي المناسبة لتجمع بذلك العائلات والأصدقاء وتضمن لهم لحظات أكثر روعة. ومن المتوقع أن تستقبل الوجهة العديد من الضيوف من داخل الدولة وخارجها، مع ساعات تشغيل ممتدة خلال أيام العيد (1 إلى 3 شوال الجاري) من الساعة 4:00 عصراً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

أجواء عيد مبهجة

تزدان القرية العالمية بزينة العيد البهيجة، التي تضفي طابعاً احتفالياً رائعاً يعكس روح المناسبة السعيدة. وتتألق السماء كل ليلة بعروض الألعاب النارية المبهرة ابتداءً من يوم الجمعة 28 مارس وحتى السبت 5 أبريل 2025، عند الساعة 10:00 مساءً خلال ليالي رمضان، وتعود إلى توقيتها المعتاد عند 9:00 مساءً بدءاً من أول أيام عيد الفطر السعيد. وتعد هذه العروض من أطول المدد التي تم فيها إطلاق الألعاب النارية فيها على مدار أيام عدد من الفعاليات في الموسم الـ 29، مانحة مشهداً بصرياً لا ينسى للضيوف.

«ملتقى القرية العالمية»

يوفر «ملتقى القرية العالمية»، الذي تم إطلاقه خلال شهر رمضان 2025، تجربة رائعة، حيث يواصل استقبال الضيوف خلال أيام العيد، مقدماً جلسات مريحة في الهواء الطلق، وهي جميعها مجانية وملائمة جداً للعائلات. يشكل ملتقى القرية العالمية منصة مثالية لاجتماع العائلة والأصدقاء وتبادل أطراف الحديث ومشاركة وجبات الطعام، إلى جانب الاستمتاع بعدد من الألعاب الشعبية التقليدية التي تعكس روح المشاركة والبهجة.

تجربة تسوق

توفر القرية العالمية تجربة تسوق استثنائية في العيد، عبر 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة حول العالم. يمكن للضيوف شراء كل ما يرتبط بهذه المناسبة السعيدة من زينة وملابس وهدايا وتذكارات مصنوعة يدوياً، فضلاً عن العطور التقليدية الأطعمة والمشروبات المتنوعة التي تقدم في العيد. وتتميز أجنحة «الإمارات» و«السعودية» و«الكويت» و«اليمن» و«مصر» و«سوريا» و«المغرب» و«باكستان» و«تركيا» بشكل خاص بمجموعة زاخرة من المنتجات المستوحاة من العيد، ما يجعل تجربة التسوق في كل منها وفي الوجهة عموماً غنية ومفعمة بالبهجة.

مغامرات مشوقة

تدعو القرية العالمية الضيوف خلال عيد الفطر السعيد للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية في منطقة «كرنفال» للألعاب، التي تشمل أكثر من 200 جولة ومغامرة ولعبة مهارة مبهرة.

وتبرز «اكسو بلانيت سيتي»، الوجهة الفضائية الغامرة التي تم إطلاقها خلال الموسم الـ29، كأحد أهم محطات الترفيه في الوجهة خلال العيد. تضم هذه الوجهة الترفيهية المبتكرة عدداً من الأنشطة بما فيها: «متاهة المرايا»، و«جرافيتي فورتكس»، و«5D سينما»، و«جالاكسي هانتر»، و«نيو فلايت فلاينج ثياتر». كما يمكن للضيوف ممن تزيد أعمارهم على 5 سنوات الاستمتاع بتحديات «نيون جالاكسي اكس– تشالنج زون»، في حين يرحب «بيت الرعب»، الأكبر من نوعه في المنطقة، بالباحثين عن التشويق من عمر 10 سنوات فما فوق.

عروض رائعة على المسرح الرئيسي بما فيها حفل ضخم للفنانة القديرة أصالة نصري

تقدم القرية العالمية خلال أيام عيد الفطر السعيد مجموعة من العروض الترفيهية المباشرة على مسرحها الرئيسي، تجمع بين الفنون الثقافية والعروض التفاعلية. ويختتم جدول الفعاليات بحفل غنائي ضخم تحييه «أيقونة الشرق» الفنانة القديرة أصالة نصري يوم الأحد 6 أبريل 2025 الساعة 8:00 مساءً، حيث من المتوقع أن يكون من أبرز احتفاليات العيد في الإمارة.

نكهات العيد من حول العالم

توفر القرية العالمية تجربة طعام لا مثيل لها خلال عيد الفطر السعيد، مع أكثر من 250 من خيارات الطعام التي تقدمها. يمكن للضيوف تناول وجبات العيد مع العائلة والأصدقاء في المطاعم الرئيسية المطلة على «بحيرة التنين» أو في منطقة بلازا المطاعم التي تضم 11 مطعماً يتكون كل منها من طابقين. كما تتوفر خيارات المأكولات السريعة في شارع «فييستا» و«سوق القطارات» و«السوق العائم» وركن «التشات» الهندي وشارع السعادة، إلى جانب العربات المنتشرة في «ملتقى القرية العالمية» التي تقدم المشروبات التقليدية والحلويات الخاصة بالعيد.

تعد القرية العالمية محطة رئيسية على أجندة دبي السنوية للفعاليات، وتعرف كأهم وجهة متعددة الثقافات تجمع بين تجارب الترفيه والتسوق والطعام. وبصفتها مركزاً رئيساً للتبادل الثقافي، تقدم القرية العالمية لضيوفها مزيجاً فريداً من التجارب العالمية، مما يجعلها تتصدر مشهد السياحة في دبي.