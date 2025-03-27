3.76 مليارات درهم صافي أرباح «دريك آند سكل إنترناشيونال» خلال 2024

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» عن نتائجها المالية لعام 2024، التي تعكس تحولاً جذرياً في الربحية عقب تنفيذ خطتها الناجحة لإعادة الهيكلة، وبلغت إيرادات الشركة 103.7 ملايين درهم، بنمو بنسبة 20 %، وبلغ صافي الربح 3.76 مليارات درهم، مقارنة بصافي خسارة قدرها 367 مليون درهم.

وأتمت الشركة خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من محكمة الاستئناف في دبي، التي أسفرت عن شطب التزامات بقيمة 3.79 مليارات درهم وتحويل 368 ملايين درهم من الالتزامات إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم. ونجحت الشركة في زيادة رأس المال بمبلغ 454 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، ما عزز من السيولة المالية للشركة.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «يمثل عام 2024 بداية فصل جديد في مسيرة دريك آند سكل، حيث نجحنا في اجتياز واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في القطاع. التزامنا بالانضباط المالي وإعادة التوجيه الاستراتيجي وضع الشركة على مسار النجاح طويل الأجل. ومع ميزانية أقوى وخطة نمو واضحة، نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».

وأضاف: «إن التحول المالي الاستثنائي الذي حققناه في 2024 هو شهادة على نجاح جهودنا في إعادة الهيكلة والدعم المستمر من مساهمينا وأصحاب المصلحة. لقد عزز خفض الديون وضخ رأس المال من قوتنا المالية، ما يمكننا من التركيز على النمو المستدام. نحن الآن في وضع مثالي لاغتنام الفرص الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بينما نواصل تنفيذ مجموعة المشاريع المتنامية لدينا في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات».

واختتم: «مع دخولنا عام 2025، تنطلق دريك آند سكل نحو حقبة جديدة من الاستقرار والنمو. لقد أصبحنا في وضع يسمح لنا بالتركيز على تنفيذ وتسليم المشاريع الاستثنائية، وإعادة بناء الثقة مع عملائنا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. ويعد فوزنا بمشروع بقيمة مليار درهم دليلاً على تجدد ثقة السوق في دريك آند سكل، ونعتبره الأول من بين العديد من الفرص القادمة بينما نعيد تنشيط خطط تطوير الأعمال لدينا. وتتوافق خطط الاستثمار في البنية التحتية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل مع خبراتنا الراسخة في مجالات الهندسة والإنشاءات والمقاولات المتخصصة. وبفضل هيكلنا المالي القوي ورؤيتنا الواضحة، فإننا نمتلك المقومات الكاملة للاستفادة من الفرص الاستراتيجية وضمان النجاح المستمر. سيكون عام 2025 محطة فارقة في مسيرتنا، حيث سنواصل التزامنا الراسخ بمعايير التميز والريادة والابتكار، والإسهام الفاعل في تحقيق الرؤى التنموية الطموحة لدولتنا والمنطقة».